مفاجأة في رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

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بيرسي تاو في قطر.. أبرز 10 المعلومات عن ثروته وزوجته وسياراته (صور)

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قال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اليوم لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان التي ستقام ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، إن بيرسي تاو رحل عن الفريق، وهو يتواجد في دولة قطر حاليًا.

وتقام مباراة الأهلي وستاد أبيدجان غدًا السبت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكشف مصدر لمصراوي، النادي الأهلي سيحصل على مبلغ قليل في انتقال بيرسي تاو إلى نادي قطر القطري.

ومن المفترض أن يخضع بيرسي تاو للفحص الطبي في مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، غدًا، السبت.

يذكر أن النادي الأعلي أعلن قائمة الفريق التي سافرت أبيدجان استعدادًا لمباراة ستاد أبيدجان، وجاءت كالتالي؛ محمد الشناوي- مصطفى شوبير-مصطفى مخلوف -خالد عبد الفتاح -يوسف أيمن -رامي ربيعة -ياسر إبراهيم -أكرم توفيق -وسام أبو علي -مروان عطية -حسين الشحات -عمرو السولية -محمد مجدي أفشة -كريم وليد نيدفيد -إمام عاشور -عمر الساعي -مصطفى أبو الخير -محمد هاني -سمير محمد -كريم الدبيس -أحمد نبيل كوكا.