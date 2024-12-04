"من بعدها قلبي مات مبحسش بحزن على حد".. أيمن أشرف يروي اللحظات الأخيرة

عندما أكمل دي بروين مباراته الدوليه رقم 100 مع منتخب بلجيكا احتفل مع زوجته ميشيل لاكروا وأطفالهما الثلاثة قبل المباراة.

تعرف دي بروين على زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي شخصية معروفة في بلجيكا وألمانيا.

تزوج دي بروين وميشيل لاكروا بعد ثلاث سنوات من لقائهما.

وتقدم دي بروين للزواج من ميشيل في ديسمبر 2016 في برج إيفل بباريس، وأقاما حفل الزفاف في سورينتو بإيطاليا 16 يونيو 2017.

وتعمل زوجة دي بروين في مجال الأعمال الخيرية لمساعدة المحتاجين، وشاركت في إعلان تجاري لشركة ماكدونالدز في بلجيكا مع زوجها دي بروين.

أنجب دي بروين وزوجته 3 أطفال بعد زواجهما عام 2017، وتحرص على متابعة مباريات مان سيتي في ملعب الاتحاد، كما تدعمه داخل وخارج الملعب.

وفي مقابلة عام 2019، قال دي بروين، إن زوجته غيرت حياته بعدة طرق، مضيفًا: "لا أعرف ماذا كنت سأفعل بدونها، وهي أهم شخص في حياتي".