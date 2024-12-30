تعليق مثير للجدل من زوجة زيزو على إنستجرام

"بعد أزمته الصحية".. أبرز المعلومات عن طه إسماعيل أسطورة الأهلي السابق

كتب- نهى خورشيد:

نشرت هدى زوجة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة، مثيرة للجدل عبر حسابها على الإنستجرام.

وكتبت هدى عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر الاستوري :" أعوذ بالله من عين كل واحد باصص ومركز ف حياة غيره من غير ما يشوف الصورة كاملة لا حضرتك تعالى خد الباكدج كله ع بعضه عشان تبقى مبسوط كويس".

وتابعت:"حقیقی لازم نستعيذ بالله منكو كل يوم قبل م نستعيذ من الشيطان الرجيم !!".

والجديد بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يسعي لإنهاء تجديد عقد نجمه زيزو قبل فتح باب الانتقالات الشتوية بمصر.