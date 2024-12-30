"بعد أزمته الصحية".. أبرز المعلومات عن طه إسماعيل أسطورة الأهلي السابق

تعرض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق طه إسماعيل، لأزمة صحية كبيرة، دخل على إثرها المستشفى خلال الساعات الماضية، إثر سقوطه المفاجئ داخل منزله.

وكان مدحت طه إسماعيل نجل نجم الأهلي، كشف في تصريحات إعلامية، خلال الساعات الماضية، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، الذي أشار، أن والده سقط في المنزل مما أدى إلى تعرضه لجرح في الرأس، وهو ما استدعى إلى إجراء غرز في رأسه.

وأضاف مدحت طه في تصريحاته: "الطبيب طلب الراحة التامة لوالدي في المنزل، بعد تعرضه لارتجاج بسيط، وهو بصحة جيدة الأن".

واختتم نجل نجم الأهلي تصريحاته، قائلاً: "والدي تحت الملاحظة الأن ولكن سيعود إلى الشاشة لتحليل المباريات في وقت قريب".

ويعد طه إسماعيل أحد أهم وأفضل لاعبي الأهلي خلال فترة الستينات، حيث بدأ مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ عام 1957 واستمر رفقة الفريق ما يقرب من 10 سنوات.

وحقق طه إسماعيل العديد من الألقاب والأرقام طوال مسيرته، حيث تمكن من حصد 9 بطولات مع الأهلي، بواقع 4 ألقاب لبطولة الدوري المصري، ثلاثة ألقاب لبطولة كأس مصر، دوري منطقة القاهرة مرة واحدة وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961.

ونجح إسماعيل خلال مشواره مع النادي الأهلي، في حصد لقب أفضل لاعب في مصر مرتين عامي "1961 و1962".

وطوال مسيرته مع النادي الأهلي، تمكن طه إسماعيل من تسجيل 81 هدفاً، رفقة المارد الأحمر، في مختلف البطولات.

وعلى الصعيد الدولي، توج طه إسماعيل ببطولة أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر عام 1959 والتي تم تنظيمها في مصر.

وعقب اعتزال طه إسماعيل لكرة القدم، عمل في العديد من المناصب، أهمها العمل مدرب للنادي الأهلي، لفريق أهلي جدة، النصري الإماراتي، بالإضافة إلى توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني أيضاً.

وعمل طه إسماعيل أيضاً، كرئيس للجنة التخطيط في النادي الأهلي، ويعمل طه إسماعيل حالياً محللاً للمباريات.