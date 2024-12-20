انفجار وتألق.. ماذا قدم إنزو فرنانديز مع تشيلسي بعد الانفصال عن صديقته؟

كتب - محمد القرش:

كشفت فالنتينا سيرفانتس، صديقة إينزو فرنانديز السابقة، عن تفاصيل انفصالها عن نجم تشيلسي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ذلك يأتي بعد أن انفصل اللاعب صاحب الـ23 عاما، عن حبيبة طفولته سيرفانتس نت أجل أن يعيش بمفرده، على الرغم من أن لديهم ابنة وابنًا.

وذهبت سيرفانتس مع فرنانديز إلى بنفيكا عندما انضم إلى النادي في عام 2022، ثم انتقل إلى لندن عندما وقع مع تشيلسي في صفقة بقيمة 107 ملايين جنيه إسترليني في يناير الماضي.

ولكن بعد مرور ما يزيد قليلاً عن 18 شهرًا، قرر الزوجان أن يسلكا طريقًا منفصلًا.

وفي مقابلة مع Paparazzi، قالت: "كان كل شيء على ما يرام وفجأة أخبرني ذات يوم أنه لم يعد يريد أن يكون معي، هناك أشياء لا يزال يتعين علي معالجتها، لكن هذا كل شيء، لقد تقبلتها".

وأضاف: "عندما التقينا، عملت في مطعم إمبانادا ودرست القانون، كان في ريفر بليت ثم لعب في فريق الاحتياط، وعندما انتقلنا للعيش معًا، غيرت وظيفتي إلى مركز اتصال بالقرب منه".

وواصلت: "في ذلك الوقت كنت أكسب أكثر مما يتقاضاه مع ناديه، لقد أنفقت راتبي بالكامل، ولم يتبق لدي ما أدخره لأجله، وبعد تسعة أشهر حملت بأوليفيا، وبلغت من العمر 19 عامًا".

وعندما سُئلت عما إذا كانت لا تزال تحب نجم تشيلسي، أجابت: "أعتقد أن الحب لا يزال موجودًا لأنه من الصعب جدًا أن يرحل بهذه السرعة، ولا أعتمد على رجل أو أي شخص لأكون سعيدة، بصحبة أطفالي سأكون سعيدة دائمًا".

يُذكر أن إنزو فيرنانديز انتقل إلى تشيلسي في موسم 2022/23 قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 107 ملايين جنيه إسترليني.

🗣️ Habló Valentina, la ex de Enzo Fernández: "Él decidió estar solo", y dijo: "Muchas cosas que se dijeron fueron mentira" Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/5QcL52pL0A — América TV (@AmericaTV) November 8, 2024

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