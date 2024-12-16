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كتب- وائل توفيق:

وصل محمد صلاح إلى 100 تمريرة حاسمة مع ليفربول في جميع البطولات.

وبخصوص الدوري الإنجليزي الممتاز وصل للتمريرة الحاسمة 77 في 265 مباراة.

ونستعرض في هذا التقرير أفضل 5 تمريرات "أسيت" لمحمد صلاح في مسيرته مع ليفربول حتى الآن، وفقا لاختيارات محلل صحيفة "ذا أثلتيك" الشهيرة، أندرو جونز.

تمريرات صلاح الحاسمة مع ليفربول في جميع البطولات

الدوري الإنجليزي: 77

دوري أبطال أوروبا: 17

كأس الاتحاد الإنجليزي: 1

الدوري الأوروبي: 3

كأس رابطة الأندية الإنجليزية: 0

الدرع الخيرية: 1

كأس العالم للأندية: 1

تصفيات دوري أوروبا: 0

كأس السوبر الأوروبي:0

ووصل محمد صلاح إلى المركز السابع في التمريرات الحاسمة بين اللاعبين الذي لعبوا للنادي منذ موسم 1945-1946، وهم؛ كيني دالجيش 172، بيلي ليدل 132، إيان كالاهان 130، آلان آكورت 111، وإيان سانت جون 103.

وكان أكثر لاعبين استفادا من صناعة صلاح للأهداف، ساديو ماني أحرز منها 17 هدفا، وروبرتو فيرمينو 14 هدفا.

أكثر اللاعبين استفادة من التمريرات الحاسمة لمحمد صلاح

ساديو ماني: 17

روبرتو فيرمينو: 14

كودي جاكبو:8

جونز:5

نونيز:5

جوتا:5

لويس دياز: 5

أرنولد:5

إليوت:4

كيتا:4

فان دايك: 3

تشامبرلين:2

أليكس ماك ألستر:2

روبرتسون:2

فابينو:2

فينالدوم:2

ماتيب:2

هندرسون:2

شاكيري:2

9 لاعبين آخرين: 1

أفضل 5 أهداف صنعها محمد صلاح

هدف كودي جاكبو ضد مانشستر يونايتد- 5 مارس 2023

مرر محمد صلاح الكرة إلى جاكبو وسددها في مرمى ديفيد دي خيا.

وفاز ليفربول في المباراة التي أقيمت يوم 5 مارس 2023 بنتيجة 7-0.

هدف ساديو ماني ضد بايرن ميونخ- 19 مارس2019

واجه ليفربول بايرن ميونخ على أرضه في مباراة الإياب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي آخر 10 دقائق، تقدم ليفربول 3-1، ومرر صلاح الكرة إلى ماني بعدما استلمها من فيرمينو.

هدف كودي جاكبو ضد مان سيتي- 1 ديسمبر 2014

صنع محمد صلاح سبعة أهداف ضد مان سيتي. مرر صلاح الكرة إلى مانويل آكانجي واندفع إلى منطقة الجزاء بعد تمريرة إلى ألكسندر آرنولد ليسدد الكرة في المرمى، هدفا.

هدف ساديو ماني ضد واتفورد- 16 أكتوبر2012

هدف ساديو ماني ضد واتفورد- 16 أكتوبر2012

فاز ليفربول على واتفورد 5-0 وأحرز صلاح هدفا بعدما راوغ عددا من المدافعين داخل منطقة الجزاء، لكنه صنع هدفا لساديو ماني، حيث مرر الكرة بخارج القدم ليسجل ماني هدفا.

داروين نونيز ضد نيوكاسل- 28 أغسطس 2023

كان أكثر وقت لمحمد صلاح في صناعة الأهداف، آخر خمسة عشر دقيقة من المباريات، صنع 21 هدفا.

في الوقت الضائع من مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، لمح صلاح نونيز يركض، والنتيجة متعادلة، وليفربول يلعب بـ 10 لاعبين لأكثر من 60 دقيقة، فمرر كرة من بين ثلاثة لاعبين، ليحرز نونيز الهدف في مرمى نيك بوب.