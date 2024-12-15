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مصدر مقرب من الشناوي يكشف تفاصيل مفاجئة عن أزمة "أنا كمان ماشي"

06:50 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    مباراة الأهلي اليوم
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    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    الأهلي وباتشوكا
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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    الأهلي وباتشوكا
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا
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    الأهلي وباتشوكا
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
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كشف مصدر مقرب من الشناوي حقيقة إشارته للجمهور "أنا ماشي" التي حصلت إثر خسارة الأهلي من باتشوكا في قطر، أمس.

وانفعل محمد الشناوي في حديثه مع جمهور الأهلي عقب خسارة الأهلي من باتشوكا بركلات الترجيح، وظهر في مقطع فيديو، يقول: "أنا ماشي".

أوضح المصدر، أن كلمة، أنا كمان ماشي، لم تكن ردا على المشجع في الأساس ولكن كانت في سياق كلام مع أحد اعضاء الجهاز الفني والطبي"

وتابع:" الشناوي كان يتحدث مع اللاعبين على دكة البدلاء ويطالب الجميع بعدم الرد وقام بعدها ووضع يده علي رأسه في إشارة للاعتذار وكلمة أنا كمان ماشي لم تكن موجهه للجمهور ولكن نظقها مع إشارته بيده على رأسه أوحت بذلك".

محمد الشناوي الأهلي باتشوكا أخبار الأهلي أزمة محمد الشناوي جمهور الأهلي
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