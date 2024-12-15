مصدر مقرب من الشناوي يكشف تفاصيل مفاجئة عن أزمة "أنا كمان ماشي"

كشف مصدر مقرب من الشناوي حقيقة إشارته للجمهور "أنا ماشي" التي حصلت إثر خسارة الأهلي من باتشوكا في قطر، أمس.

وانفعل محمد الشناوي في حديثه مع جمهور الأهلي عقب خسارة الأهلي من باتشوكا بركلات الترجيح، وظهر في مقطع فيديو، يقول: "أنا ماشي".

أوضح المصدر، أن كلمة، أنا كمان ماشي، لم تكن ردا على المشجع في الأساس ولكن كانت في سياق كلام مع أحد اعضاء الجهاز الفني والطبي"

وتابع:" الشناوي كان يتحدث مع اللاعبين على دكة البدلاء ويطالب الجميع بعدم الرد وقام بعدها ووضع يده علي رأسه في إشارة للاعتذار وكلمة أنا كمان ماشي لم تكن موجهه للجمهور ولكن نظقها مع إشارته بيده على رأسه أوحت بذلك".