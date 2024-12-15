نبيل الحلفاوي.. أهلاوي "صميم" في الوجه الآخر لحياته

بعيدًا عن الفن، اشتهر نبيل الحلفاوي بحبه العميق للنادي الأهلي، الذي كان أحد أعمدة شخصيته خارج الشاشة، عشق الحلفاوي الأهلي منذ طفولته، ولم يكن مجرد مشجع عادي، بل كان متابعًا شغوفًا وداعمًا كبيرًا للنادي في السراء والضراء.

نبيل الحلفاوي وعشقه للنادي الأهلي

على الرغم من شخصيته الهادئة التي أظهرها في أدواره الفنية، إلا أن الحلفاوي لم يخف عصبيته وحماسه أثناء متابعة مباريات الأهلي، كان يتابع كل التفاصيل الدقيقة للنادي، من خطط اللعب إلى أداء اللاعبين، وعبّر عن رأيه بجرأة، سواء في اللقاءات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دوره في دعم الأهلي إعلاميًا

في السنوات الأخيرة، أصبح الحلفاوي واحدًا من أبرز الأصوات الداعمة للأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يشارك آرائه وتحليلاته بلغة راقية مليئة بالحماس، تميزت تعليقاته بالجمع بين المعرفة الكروية والدعابة الهادفة، مما أكسبه احترامًا كبيرًا حتى من جماهير الأندية المنافسة.

مواقف لا تُنسى

في بعض المواقف، ظهر الحلفاوي مدافعًا شرسًا عن الأهلي ضد الانتقادات غير العادلة، مؤكدًا على تاريخ النادي ومبادئه.

وجاءت أبرز رسائله في الدفاع ودعم النادي الأهلي كالتالي: