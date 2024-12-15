انتشرت موجة غضب كبيرة، خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الكثير من جماهير النادي الأهلي، ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبد المنعم كهربا، بعد أدائه في مباراة باتشوكا المكسيكي غداً، في بطولة الإنتركونتيننتال والتي وصلت إلى مطالبة بعضهم برحيل اللاعب عن النادي.

وتلقى النادي الأهلي الهزيمة، من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم كهربا في الشوط الثاني، من المباراة بديلاً للاعب وسام أبو علي، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، حيث أضاع اللاعب أحد أهم فرص النادي الأهلي في المباراة، كما أهدر اللاعب ركلة ترجيح، ساهمت في هزيمة الأهلي.

ويعرف محمود كهربا بكونه من اللاعبين، الذين يثار حولهم الكثير من الجدل سواء داخل الملعب أو خارجه، فمنذ انضمام كهربا إلى النادي الأهلي في عام 2020، تعرض اللاعب للكثير من الأزمات والغرامات المادية التي تعرض لها.

"مشادة مع الشناوي وغرامة مليون جنيه

وفي سبتمبر عام 2020 وبعد أشهر قليلة من انضمام كهربا إلى النادي الأهلي، تم توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب، من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق، وصلت إلى مليون جنيه، بسبب دخوله في مشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي، خلال فترة تولي المدير الفني السويسري رينيه فايلر قيادة الفريق.

وخرج اللاعب بعد ذلك، قدم اعتذار إلى المدير الفني وزملائه في الفريق لما بدر منه، في فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي.

أزمة مع موسيماني وغرامة 200 ألف جنيه

وبعد أقل من عام على أزمة كهربا الأول في الأهلي وتغريمه مبلغ مالي مليون جنيه، تعرض اللاعب لعقوبة آخرى في 3 مارس من عام 2021، بسبب عدم التزامه وسوء السلوك أيضاً، مما أدى إلى قيام النادي الأهلي في ذلك الوقت بتغريم اللاعب مبلغ مالي قدره يصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلى إيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر، خلال فترة تواجده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي.

ترحيل من الإمارات وخصم مليون جنيه

وكانت آخر الأزمات التي مر بها محمود عبد المنعم كهربا داخل النادي الأهلي، هو تعرضه لغرامة مالية قدرها مليون جنيه في 21 أكتوبر الماضي، خلال مشاركته رفقة المارد الأحمر في بطولة السوبر المصرى بالإمارات، بسبب ما بدر من اللاعب عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري واعتراضه على الجهاز الفني.

وقرر الكابتن محمد رمضان تغريم اللاعب مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب المباراة، بالإضافة إلى ترحيله إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع الفريق والمشاركة في نهائي البطولة، التي نجح المارد الأحمر في تحقيقها بعد الفوز، على الزمالك بركلات الترجيح.