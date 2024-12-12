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نجوم الأهلي ولاعب منتخب مصر في قفص الزوجية عام2024

07:45 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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    حفل زفاف محمد هاني (1)
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    حفل زفاف محمد هاني (4)
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    حفل زفاف محمد هاني لاعب الأهلي
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    حفل زفاف محمد هاني
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    موقف طريف بين محمد صلاح ومحمد هاني في حفل زفافه (2)
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    لاعبو الأهلي من حفل زفاف محمد هاني
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    لقطات من حفل زفاف نجم الأهلي مروان عطية
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    حفل زفاف مروان عطية (1)
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    حفل زفاف مروان عطية 1
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    حفل زفاف مروان عطية (4)
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    حفل زفاف مروان عطية (3)
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    كهربا من حفل زفاف مروان عطية
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    لاعبي الأهلي من حفل خطوبة مصطفى شوبير
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    خطوبة مصطفى شوبير (14)
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    خطوبة مصطفى شوبير (8)
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    خطوبة مصطفى شوبير (9)
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    خطوبة مصطفى شوبير (11)
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    خطوبة مصطفى شوبير
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    عمر الساعي
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    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  • عرض 24 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  • عرض 24 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  • عرض 24 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
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شهد عام 2024، العديد من المناسبات المختلفة لنجوم كرة القدم المصرية، سواء من خلال احتفال عدد من النجوم بحفل الزفاف أو الاحتفال بالخطوبة فقط.

محمد هاني

وفي 12 يونيو 2024، احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد هاني، بحفل زفافه على حبيبة أبو الفتوح شقيقة زوجة نجم الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي حسام غالي.

وحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية، على حضور حفل زفاف هاني ومشاركته في حفل زفافه، أبرزهم نجم ليفربول محمد صلاح، عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية، في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق في القاهرة.

مروان عطية

وبعد ما يقرب من شهر ونصف من حفل زفاف نجم الأهلي محمد هاني، التحق به زميله بالفريق مروان عطية والذي أقام حفل زفافه يوم 24 يوليو من العام الجاري، على فتاة تدعى سلمى صقر، في حفل زفاف أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية، بعدما أقام اللاعب حفل حنته في مسقط رأسه بالبحيرة.

مصطفى شوبير

وواصل نجوم القلعة الحمراء أفراحهم واحتفالاتهم العائلية، حيث احتفل مصطفى شوبير حارس مرمى المارد الأحمر ونجل نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، بحفل خطوبته يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، على فتاة تدعى جنا حلمي وسط حضور العديد من نجوم النادي الأهلي حفل زفاف حارس مرمى الفريق.

عمر الساعي

وعقب أقل من أسبوع من حفل خطوبة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، احتفل زميله بالفريق عمر الساعي هو الأخر بحفل خطوبته، يوم 12 أكتوبر من العام الجاري 2024، على فتاة تدعى ماران رامي وسط أجواء عائلية.

محمد ربيعة

وكان أخر اللاعبين المصريين الذين احتفلوا بزفافهم خلال العام الحالي 2024، هو مدافع سموحة ومنتخب مصر محمد ربيعة، الذي احتفل بزفافه يوم 3 ديسمبر من العام الجاري 2024، في حفل زفاف أقيم بمسقط رأسه في كفر الشيخ، بعدما قام ربيعة بتأجيل حفل زفافه، الذي كان من المقرر إقامته في منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن انضمامه لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر حال دون إتمام حفل الزفاف في هذا الوقت.

أفراح نجوم الكرة المصرية في عام 2024 حفل زفاف محمد هاني نجم الأهلي حفل زفاف مروان عطية لاعب الأهلي خطوبة مصطفى شوبير
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