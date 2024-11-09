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زوجة أكرم توفيق الثانية تهنئه بمناسبة عيد ميلاده (صور)

05:00 ص السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    زوجة أكرم توفيق
  • عرض 16 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 16 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (8)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (9)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (7)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (6)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (5)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (4)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (3)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (2)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 16 صورة
    زوجة أكرم توفيق من إحدى مباريات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
  • عرض 16 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
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كتب - محمد القرش:

هنئت زوجة أكرم توفيق الثانية، هدر أبو نار، لاعب النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

ونشرت هدير عبر حسابها على منصة "إنستجرام" صورة "تورتة" عليها جملة "كل سنة وانت طيب" بجانب قميص الأهلي وكرة قدم، أثناء مشاهدتها لأكرم توفيق حاملا جائزة رجل المباراة بالدوري المصري.

وأعلن أكرم توفيق زواجه للمرة الثانية بنشر صورة مع هدير عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024.

الجدير بالذكر أن أكرم توفيق كان قد تزوج للمرة الأولى في عام 2020 ورُزق من هذه الزيجة بطفل وطفلة.

زوجه أكرم توفيق تهنئه بعيد ميلاده

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أكرم توفيق زوجة أكرم توفيق زوجة أكرم توفيق الثانية أكرم توفيق وزوجته واولاده أكرم توفيق وزوجته
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