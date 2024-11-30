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عارف كل حاجة.. تعليق مثير للجدل لخالد الغندور عن مشكلة إمام عاشور

02:52 ص السبت 30 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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    خالد الغندور وزوجته دينا (16)
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    خالد الغندور وزوجته دينا (15)
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    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور 2
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    خالد الغندور
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    خالد الغندور
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    خالد الغندور 1
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    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور لاعب الزمالك السابق
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كتب - وائل توفيق:

علق لاعب الزمالك السابق والإعلامي خالد الغندور على أزمة غرامة إمام عاشور من النادي الأهلي.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك: "إمبارح كان هناك قصة وحكاية في موضوع إمام نفس اللي حصل مع ترحيل كهربا وخلال ساعات كل حاجة بتنتهي وإمام عاشور هيتأسف للكل والقصة تخلص ويرجع يتمرن ويلعب".

وأعاد المنشور بعد اعتذار اللاعب على حسابه بموقع إنستجرام، وعلق الغندور: "تصدقوا بالله أنا مش سهل وطلعت عارف كل حاجة قبل ما تحصل كده توقعات مباريات وتوقعات واعتذارات".

يذكر أن النادي الأهلي غرم إمام عاشور مليون جنيه لما صدر منه عقب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في مباراة دوري أبطال إفريقيا، حيث دخل في مشادة واعتراض من قائد الفريق محمد الشناوي وذلك لغضبه من عدم مشاركته في المباراة.

إمام عاشور خالد الغندور النادي الأهلي توقع عقوبة على إمام عاشور أزمة الشناوي وإمام عاشور
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