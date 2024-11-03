"تعمل كابتن في جيم".. من هي زوجة أحمد طارق سليمان لاعب الأهلي السابق؟

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كتب - محمد القرش:

أقام لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد طارق سليمان، حفل زفافة اليوم الأحد على فتاة تُدعى "تقى القباني".

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية، تحديدا أن والده الكابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق.

من هي زوجة أحمد طارق سليمان لاعب الأهلي السابق

وتُسمى زوجة أحمد طارق بـ "تقى القباني"، والتي تعشق الرياضة وصالات التدريب "الجيم".

وتعمل تقى "كابتن" في إحدى صالات الجيم التي لديها العديد من الفروع حول جمهورية مصر العربية.

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