مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"تعمل كابتن في جيم".. من هي زوجة أحمد طارق سليمان لاعب الأهلي السابق؟

10:10 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان وصديقتها (3)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان وصديقتها (2)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان وصديقتها (5
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان واصدقائها (4)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان وصديقتها (1
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان واصدقائها (3)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان واصدقائها (2)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان واصدقائها (1)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (8)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (6)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (7)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (4)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (3)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (5)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (4)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (2)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (3)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (1)
  • عرض 27 صورة
    تقى زوجة أحمد طارق سليمان (4)
  • عرض 27 صورة
    تقى زوجة أحمد طارق سليمان (3)
  • عرض 27 صورة
    تقى زوجة أحمد طارق سليمان (1)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (2)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان تمارس الرياضة (1)
  • عرض 27 صورة
    زوجة أحمد طارق سليمان وصديقتها (4)
  • عرض 27 صورة
    تقى زوجة أحمد طارق سليمان (2)
  • عرض 27 صورة
    أحمد طارق سليمان وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أقام لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد طارق سليمان، حفل زفافة اليوم الأحد على فتاة تُدعى "تقى القباني".

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية، تحديدا أن والده الكابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق.

من هي زوجة أحمد طارق سليمان لاعب الأهلي السابق

وتُسمى زوجة أحمد طارق بـ "تقى القباني"، والتي تعشق الرياضة وصالات التدريب "الجيم".

وتعمل تقى "كابتن" في إحدى صالات الجيم التي لديها العديد من الفروع حول جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا:

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق ياسر إبراهيم

3 صور من ظهور أيتانا بونماتي والكرة الذهبية في مباراة برشلونة وإسبانيول

أحمد طارق سليمان زوجة لاعب الأهلي السابق من هي زوجة لاعب الأهلي السابق الأهلي تقى القباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إمام عاشور ينشر صور له في جزر المالديف ومروان عطية يعلق

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)