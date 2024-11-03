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برفقة أخواته.. دونجا يوجه رسالة مؤثرة إلى والده

05:58 م الأحد 03 نوفمبر 2024

نبيل عماد دونجا

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كتبت - نهى خورشيد

وجه نبيل عماد دونجا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة مؤثرة إلى والده.

ونشر دونجا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور تجمعه مع أخواته علي قبر والده:"اللهم ارحم من عز علي فراقه، يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين".

والجديد بالذكر أن اتحاد الكرة المصري فرض عقوبة على ثلاثي الزمالك وهم نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبدالواحد السيد على هامش أزمة مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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نبيل عماد دونجا الزمالك إنستجرام نبيل عماد دونجا اتحاد الكرة المصري نهائي كأس السوبر بيراميدز
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