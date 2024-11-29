إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي بهذه الطريقة

كتب - يوسف محمد:

حرص إمام عاشور على الاعتذار إلى جماهير النادي الأهلي، عما بدر منه خلال عقب مباراة المارد الأحمر أمام نظيره ستاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وهو يحتفل مع جماهير الأهلي، مع وضع رمز تعبيري قلب ونسر، في إشارة إلى نسر النادي الأهلي.

وكان إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن منذ قليل الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويذكر أن الأهلي أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

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