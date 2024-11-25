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رحلات صيد... أجمل 20 صورة للحظات أبوتريكة مع والدته وأولاده

09:36 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    أبو تريكة مع بناته في المنزل
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    أبو تريكة وبنته
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    ابنة محمد أبو تريكة بقميص الأهلي
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    ابنة أبو تريكة بالتيشرت الأهلي
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة مع بنته
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة رفقة بناته
  • عرض 25 صورة
    صورة أبو تريكة وبناته
  • عرض 25 صورة
    ابنة نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة
  • عرض 25 صورة
    ابنة محمد أبو تريكة
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    أبو تريكة مع أبنائه
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    أبو تريكة ونجله مع مارادونا
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    أبو تريكة رفقة أبنائه
  • عرض 25 صورة
    أبو تريكة يلتقط صورة مع ابنته
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    أبو تريكة وابنته
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    أبناء نجم الأهلي محمد أبو تريكة
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    محمد محمد أبو تريكة وابنته
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    نجم الأهلي محمد أبو تريكة وابنته
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    أبو تريكة وبناته_1
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    أبو تريكة وأولاده 2
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    زوجة أبو تريكة
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تزوج من سيدة تدعى سمية في يونيو 2002، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل مباشر عام 2003.

ويعيش تريكة رفقة زوجته وأبنائه الـ5 ، وهم؛ التوأم سيف وأحمد، رقية، مودة وسدرة، في قطر، حيث يعمل حالياً محلل في قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

ويحرص دائما محمد أبو تريكة، على قضاء وقت فراغه رفقة عائلته.

ونشر صورًا رفقة أبنائه في عدد من رحلات الصيد.

كما ظهر محمد أبو تريكة رفقة أبنائه في أكثر من مناسبة رياضية، حيث شارك رفقة أبنائه أمام زين الدين زيدان وأبنائه في إحدى الدورات الرمضانية بالكويت.

ويطمح أبو تريكة أن يكمل نجله أحمد مسيرته الكبيرة في كرة القدم، حيث يلعب أحمد نجل أبو تريكة البالغ من العمر 21 عاماً في صفوف المرخية القطري، الذي انتقل له في سبتمبر 2023، قادماً من العربي القطري.

وبخلاف مشاركة تريكة رفقة أبنائه ممارسة الرياضة ورحلات الصيد، إلا أنه يحرص دائماً على قرأة القرآن رفقة أبنائه.

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