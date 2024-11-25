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كتب- وائل توفيق:

تزوج ساديو ماني من عائشة تامبا البالغة 18 عامًا.

أقيم حفل الزفاف بشكل إسلامي في 7 يناير2024 في كور مسار وهي ضاحية في العاصمة السنغالية داكار وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية آنذاك.

حضر حفل الزفاف عدد من المقربين والأهل والأصدقاء.

قال والد زوجة ماني، أمادو تامبا، إن ساديو ماني رآها قبل عامين من الزواج أثناء زيارة عائلية لوالدته، وبعدها أتيا لزراتي وناقشنا الأمر وفقا للتقاليد واتفقنا على كل شيء.

وحظيت زوجة ماني عائشة باستقبال حافل أثناء ذهابها إلى مدرستها بعد عقد القران.

وتدرس تامبا للحصول على شهادة البكالوريا (شهادة موازية للثانوية العامة) في مدرسة في مباو، وهي بلدة في داكار.

وغنى الطلاب لزوجة ساديو ماني: "مدام ساديو ماني.. مدام ساديو ماني".

تم الاتفاق على زواج ماني من عائشة وانتظر حتى تصل إلى 18 عامًا، ووفقا لديلي ميل كان ماني ينفق على تعليمها.

ويعمل والد زوجة ماني في قطاع المقاولات والبناء، ولديه عمل مع عائلة ماني خاصة المشاريع الخيرية التي يقوم بها لاعب نادي النصر السعودي الحالي.