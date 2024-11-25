لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

1 2
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

1 3
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

1 1
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

عشق من أول نظرة.. 20 صورة وأبرز المعلومات لقصة حب ساديو ماني وزوجته

08:48 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
  • عرض 18 صورة
    زوجة ساديو ماني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- وائل توفيق:

تزوج ساديو ماني من عائشة تامبا البالغة 18 عامًا.

أقيم حفل الزفاف بشكل إسلامي في 7 يناير2024 في كور مسار وهي ضاحية في العاصمة السنغالية داكار وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية آنذاك.

حضر حفل الزفاف عدد من المقربين والأهل والأصدقاء.

قال والد زوجة ماني، أمادو تامبا، إن ساديو ماني رآها قبل عامين من الزواج أثناء زيارة عائلية لوالدته، وبعدها أتيا لزراتي وناقشنا الأمر وفقا للتقاليد واتفقنا على كل شيء.

وحظيت زوجة ماني عائشة باستقبال حافل أثناء ذهابها إلى مدرستها بعد عقد القران.

وتدرس تامبا للحصول على شهادة البكالوريا (شهادة موازية للثانوية العامة) في مدرسة في مباو، وهي بلدة في داكار.

وغنى الطلاب لزوجة ساديو ماني: "مدام ساديو ماني.. مدام ساديو ماني".

تم الاتفاق على زواج ماني من عائشة وانتظر حتى تصل إلى 18 عامًا، ووفقا لديلي ميل كان ماني ينفق على تعليمها.

ويعمل والد زوجة ماني في قطاع المقاولات والبناء، ولديه عمل مع عائلة ماني خاصة المشاريع الخيرية التي يقوم بها لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

زوجة ساديو ماني عائشة تامبا ساديو ماني أخبار ماني النصر السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رحلات صيد... أجمل 20 صورة لـ أبوتريكة مع اولاده ووالدته

إعلان

إعلان

* بعد هبوطه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية؟
حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
عاجل| أشرف زكي وتامر حسني وخالد عجاج.. 20 صورة لنجوم الفن في عزاء محمد رحيم