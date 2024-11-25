كتب - محمد القرش:

انتشر الحديث خلال الفترة الماضية عن شاب يدعى "عبد الرازق" من مدينة السلام، يُعد من أفضل المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُتقن مهارات كرة القدم "فري ستايل".

وتواصل "مصراوي" مع عبد الرازق من أجل معرفة قصته، وكيف استطاع أن يتقن مهارات "الفري ستايل" ويزور معظم دول العالم، ونعرض لكم قصته خلال السطور التالية.

مثل معظم الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في الشوارع أملا منهم أن يلتحقوا بأحد الأندية وتحقيق حلمهم بأن يصبحوا نجوم الساحرة المستديرة.

وأوضح عبد الرازق أنه بعد عناء دام طويلا من أجل التواجد مع أحد الأندية، تم اختياره في نادي الزمالك، لكن لم تكتمل الصفقة بسبب قيام أحداث ثورة 25 يناير.

ومن هنا قرر تعلم مهارات كرة القدم "فري ستايل" بجانب "البريك دانس" حتى الإتقان والمشاركة في العروض المخصص لها في العين السخنة ومدينة الغردقة.

وبعدها بفترة تلقى عبد الرازق عقد عمل في فندق بجُزر الباهاماس، ليتعرف هناك على "الكروز شيب" والسفن السياحية صاحبة الرحلات الطويلة حول العالم.

لكنه تعرض لظروف صعبة منعته في استكمال مهمته في الباهامس، بعد الإعصار المدمر "دوريان" وجائحة كورونا 2019، ليظل عالقا هناك لمدة 8 أشهر قبل أن يعود إلى مصر.

وبعد زوال الأزمات عاد إلى مصر ثم سافر للإمارات من أجل العمل لمدة 6 أشهر، قبل أن تأتي له الفرصة للعمل على سفينة "لاند كروز" في آخر عام 2021.

ومن هنا بدأت رحلته إلى العالمية وزيارة معظم دول العالم وزيارة كل قارات العالم عدا الأوقيانوسية، من خلال عمله على متن السفينة كمؤدي لفقرات الترفية ومهارات كرة القدم.