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20 صورة وأبرز المعلومات عن سام مرسي وزوجته

09:47 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    سيينا ابنة سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    شانيل زوجه سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    زوجة سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    سيينا ابنة سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    شانيل زوجه سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    شانيل زوجه سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    شانيل زوجه سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    سيينا ابنة سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    زوجة سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي وزوجته وابنته
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي وزوجته وابنته
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    زوجة سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    زوجة سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي وزوجته وابنته
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي وزوجته وابنته
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    زوجة سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    زوجة سام مرسي وابنته
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف سام مرسي
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف سام مرسي 1
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي يحتفل بزفافه
  • عرض 25 صورة
    سام مرسي يحتفل بحفل زفافه
  • عرض 25 صورة
    زوجة سام مرسي وابنته
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تزوج لاعب نادي إيبسويتش تاون، سام مرسي من خبيرة التجميل الإنجليزية، شانيل، في يونيو2024.

حضر حفل الزفاف عدد من المقربين بالإضافة إلى والده ووالدته.

شانيل زوجة سام مرسي، خبيرة تجميل في إنجلترا، أسست موقع الكتروني متخصص لبيع الأزياء والأكسسوارات الرجالية والنسائية.

يذكر أن سام مرسي قال في تصريحات لموقع "فوربس" اليوم الأحد:"أعتقد أنني لن أنضم لمنتخب مصر في الوقت الحالي أو ربما ليس تحت قيادة المدير الفني الحالي فهو لم يتصل بي وربما لأكون أكثر وضوحًا هو لا يراني ضمن خططه، لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".

وشارك سام مرسي رفقة فريقه في الموسم الجاري 2024/2025 بـ 10 مباريات بالدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفًا وصنع آخر خلال 895 دقيقة لعب.

زوجة سام مرسي سام مرسي مع منتخب مصر زواج سام مرسي سام مرسي إيبسويتش تاون
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