20 صورة وأبرز المعلومات عن سام مرسي وزوجته

تزوج لاعب نادي إيبسويتش تاون، سام مرسي من خبيرة التجميل الإنجليزية، شانيل، في يونيو2024.

حضر حفل الزفاف عدد من المقربين بالإضافة إلى والده ووالدته.

شانيل زوجة سام مرسي، خبيرة تجميل في إنجلترا، أسست موقع الكتروني متخصص لبيع الأزياء والأكسسوارات الرجالية والنسائية.

يذكر أن سام مرسي قال في تصريحات لموقع "فوربس" اليوم الأحد:"أعتقد أنني لن أنضم لمنتخب مصر في الوقت الحالي أو ربما ليس تحت قيادة المدير الفني الحالي فهو لم يتصل بي وربما لأكون أكثر وضوحًا هو لا يراني ضمن خططه، لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".

وشارك سام مرسي رفقة فريقه في الموسم الجاري 2024/2025 بـ 10 مباريات بالدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفًا وصنع آخر خلال 895 دقيقة لعب.