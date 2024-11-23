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كتب - محمد القرش:

يُعد ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، وهو ليس معروفًا فقط بمهاراته الاستثنائية في الملعب، بل وأيضًا بذوقه الرائع في السيارات الفاخرة والرياضية.

وفي عام 2024، تعكس مجموعة سيارات ميسي مكانته كأيقونة عالمية، حيث تضم مجموعة من المركبات عالية الأداء والسيارات الفاخرة التي تُظهِر ذوقه وتقديره للتميز في مجال السيارات.

13 سيارات فاخرة في أسطول ميسي (ووفقا لموقع "جول" الإنجليزي)

فيراري 335 اس سبايدر سكاجليتي - 36 مليون دولار

أغلى سيارة في أسطول ميسي هي فيراري 335 إس سبايدر سكاجليتي، والتي حصل عليها في مزاد بمبلغ ضخم بلغ 36 مليون دولار، متفوقا على كريستيانو رونالدو منافسه في المزاد.

وتُعرف هذه السيارة أيضًا باسم "الحصان الراقص لعام 1957"، وهي مدعومة بمحرك V12 سعة 4 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.

فيراري F430 سبايدر - 164,490 دولار

طراز من فيراري آخر يستخدمه ميسي وهو فيراري F430 سبايدر، وتعمل السيارة بمحرك فيراري F136 E V8 سعة 4.3 لتر ويولد 503 حصان.

"ثلاثي أودي" - 231,790 دولار

كانت شركة أودي الألمانية العملاقة لصناعة السيارات ترعى برشلونة حتى عام 2019، وبالتالي فليس من الغريب أن يمتلك ميسي، لاعب برشلونة السابق، سيارة أودي.

ويمتلك الأرجنتيني ثلاث سيارات أودي، أودي RS6 التي تكلف 108000 دولار، وأودي A7 التي يبلغ سعرها 69200 دولار، وأودي Q7 مقابل 54590 دولار.

باجاني زوندا تريكولور - 2 مليون دولار

بجانب سيارة فيراري 335 إس سبايدر سكاجليتي، يمتلك ميسي سيارة رياضية إيطالية غريبة من طراز باجاني زوندا، إصدار تريكولوري، وتتكون السيارة من محرك V12 سعة 7.3 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

مرسيدس SLS AMG سيارة - 642,490 دولار

مرسيدس SLS AMG هي سيارة آخرى فاخرة يملكها ميسي، تتكون هذه السيارة من محرك V8 سعة 6.2 لتر DOHC والذي يعطي أداءً رائعًا.

مازيراتي جران توريزمو إم سي سترادال - 242,100 دولار

غالبًا ما يُرى ميسي وهو يستخدم سيارة Maserati Gran Turismo MC Stradale كلما كان في زيارة للأرجنتين، تحتوي السيارة على محرك V8 سعة 4.7 لتر وينتج 444 حصانًا وعزم دوران 510 نيوتن.

ثنائي رانج روفر - 269,500 دولار

تعتبر سيارات رانج روفر واحدة من أفخم وأغلى سيارات الدفع الرباعي في العالم، وليس من الغريب أن يمتلك ميسي سيارتين منها، رانج روفر فوج التي تكلف حوالي 200 ألف دولار ورانج روفر سبورت التي تأتي مقابل 69500 ​​دولار.

كاديلاك إسكاليد - 75,195 دولارًا

اشترى ميسي سيارة كاديلاك ذات الثمانية مقاعد مقابل 75.195 دولارًا، وتعتبر سيارة مثالية لعائلة مكونة من خمسة أفراد، تعمل سيارة كاديلاك إسكاليد بمحرك V-8 بقوة 420 حصانًا مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.

لكزس RX 450h وميني كوبر - 66,533 دولار

أرخص السيارات في مجموعة ميسي هي ليكزس RX 450h وميني كوبر، كلفته ليكزس حوالي 46800 دولار، وميني كوبر حوالي 19733 دولار.