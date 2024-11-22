كتب- نهى خورشيد:

علقت زوجة عمرو السولية، هدير مندور على تسجيل عمرو السولية ركلة جزاء الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت الليلة بالدوري المصري الممتاز.

وشاركت زوجة السولية صورة من تسديده ركلة الجزاء وذلك عبر ستوري إنستجرام الخاص بها، وكتبت: "لا يصدق".

يذكر أن الأهلي تعادل مع نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل هدف، أحرز الأهلي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 67 وتعادل الاتحاد في الدقيقة87.



ويلتقي النادي الأهلي نادي البنك الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز 1 ديسمبر2024، بعد مباراة في دوري أبطال إفريقيا ضد أسيك أبيدجان 26 نوفمبر.