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أول تعليق من زوجة عمرو السولية بعد تسجيله ركلة جزاء الأهلي

10:10 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    زوجة عمر السولية وتامر عاشور 1 (1)
  • عرض 20 صورة
    زوجة عمر السولية وتامر عاشور (1)
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    زوجة عمرو السولية (3)
  • عرض 20 صورة
    زوجة عمرو السولية (4)
  • عرض 20 صورة
    السولية وزوجته
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته
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كتب- نهى خورشيد:

علقت زوجة عمرو السولية، هدير مندور على تسجيل عمرو السولية ركلة جزاء الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت الليلة بالدوري المصري الممتاز.

وشاركت زوجة السولية صورة من تسديده ركلة الجزاء وذلك عبر ستوري إنستجرام الخاص بها، وكتبت: "لا يصدق".

يذكر أن الأهلي تعادل مع نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل هدف، أحرز الأهلي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 67 وتعادل الاتحاد في الدقيقة87.

ويلتقي النادي الأهلي نادي البنك الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز 1 ديسمبر2024، بعد مباراة في دوري أبطال إفريقيا ضد أسيك أبيدجان 26 نوفمبر.

زوجة عمرو السولية

زوجة عمرو السولية الأهلي ضد الاتحاد السكندري مباراة الاهلى القادمة ركلة جزاء الأهلي الاهلي اليوم
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