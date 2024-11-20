بعد شهر من انفصاله.. ألكسندر آرنولد يرتبط بصديقة جديدة.. من هي؟ (صور)

كتب- نهى خورشيد:

أثارت حياة بيج رامي لاعب كمال الأجسام، العاطفية والزوجية جدل الشارع المصري، خاصة بعد حصول زوجته الثانية اليوم الأربعاء على حكم بالخلع.

والكثير منا لا يعرف قصة بيج رامي بطل مستر أولمبيا، مع زوجاته الاثنين.

تزوج بيج رامي من زوجته الأولي مروة المغربي في 2010 وهي أحد أفراد عائلته "بنت خاله" ، وكانت لها دور كبير في دعمه من بداية مشواره حتى نجح في تحقيق بطولة مستر أولمبيا مرتين في 2021 و2020.

وأنجب رامي من زوجته الأولي ثلاثة بنات وهم؛ لوجين، دارين، عائشة.

وقالت زوجته مروة في تصريحات تلفزيونية: "بطولات كتيرة، أولها كان بطولة الكويت ودي أخد فيها مركز أول، بعدها شارك في بطولة الكويت للهواة، ودي أخد فيها كارت الاحتراف".

وأضافت :"لعب بعدها بطولة كأس قطر الذهبي، أخد فيها أول، بعدها لعب البطولات الاحترافية بتاعته اللي هي خارج الكويت، لأنه أول لما لعب لعب هناك".

وتابعت زوجته: "أول بطولة كانت نيويورك برو طلع أول، بعدين أولمبيا أخد فيها مركز ثاني، ولعب برو وأرنولد تاني وحقق الاول".

وأتمت حديثها :" تاني مشاركة لي في أولمبيا حقق المركز السابع، لعب بطولة لإسبانيا أخد مركز ثاني".

وبعد فترة من زواجهما فاجىء المتابعين بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في الأولمبياد 2021، بأعلن زواجه الثاني من مي السنهوري.

وخرج وقتها للرد على الجدل السائد:"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

وفي 20 نوفمبر 2024، كتبت مي عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"للتوضيح لن يتم أي طلاق بيني وبين بيج رامي لرفضه الانفصال وديا، وبناء عليه حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد بيج رامي والحمدلله على كل شئ".