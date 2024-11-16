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خيانة وانتقام.. 15 صورة ترصد أزمة ميليتاو مع زوجته السابقة

05:00 ص السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو مع زوجته السابقة وابنته (1)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو وزوجته السابقة (1)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو وزوجته ووالدته وابنته
  • عرض 15 صورة
    زوجة بيريرا السابقة وميليتاو الحالية
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو وزوجته الحالية
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو وزوجته السابقة (2)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو مع زوجته السابقة وابنته (3)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو مع زوجته السابقة وابنته (1)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو مع زوجته السابقة وابنته (2)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو وزوجته السابقة (3)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو مع ابنته ووالدته ورئيس ريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو لاعب ريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو لاعب منتخب البرازيل (1)
  • عرض 15 صورة
    ميليتاو لاعب منتخب البرازيل (2)
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كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، إيدير ميليتاو، للخيانة الزوجية خلال الأشهر الماضية.

وبدأت القصة عندما أعلنت كارولين ليما انفصالها عن إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، قبل أيام قليلة من ولادة ابنتهما "سيسيليا" في شهر يوليو 2024.

وتفاجأ ميليتاو أن زوجته السابقة تركت إسبانيا وانتقلت هي وابنتهما إلى البرازيل بعيدا عنه، لتكون بالقرب من صديقها ليو بيريرا لاعب فلامنجو الذي كانت على علاقة به قبل الطلاق.

ورفع المدافع البرازيلي دعوى قضائية ضد كارولين يطالب فيها بحضانة ابنتهما، ويتهمها بالانفصال عن والديها الذين يقيموا في إسبانيا.

وأعلن لاعب ريال مدريد أن هناك علاقة بينه وبين تينا كاسترو زوجة "ليوناردو بيريرا" مدافع فريق فلامنجو السابقة.

ونشر ميليتاو صورة له مع تينا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "حقا، الشريكة المثالية بالنسبة لي".

ووفقا للصحف البرازيلية فإن ميليتاو قرر الدخول في صداقة مع تينا كاسترو من أجل الانتقام من خيانة زوجته له مع اللاعب ليوناردو بيريرا.

من هي زوجة ميليتاو؟ ميليتاو وزوجته ريال مدريد ميليتاو خيانة زوجه ميليتاو
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