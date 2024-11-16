خريجة أكاديمية بحرية وأول حب في حياتها.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن

"أحبك إلى ما لا نهاية".. زوجة ديبالا تحتفل بعيد ميلاده الـ31 (صور

كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، إيدير ميليتاو، للخيانة الزوجية خلال الأشهر الماضية.

وبدأت القصة عندما أعلنت كارولين ليما انفصالها عن إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، قبل أيام قليلة من ولادة ابنتهما "سيسيليا" في شهر يوليو 2024.

وتفاجأ ميليتاو أن زوجته السابقة تركت إسبانيا وانتقلت هي وابنتهما إلى البرازيل بعيدا عنه، لتكون بالقرب من صديقها ليو بيريرا لاعب فلامنجو الذي كانت على علاقة به قبل الطلاق.

ورفع المدافع البرازيلي دعوى قضائية ضد كارولين يطالب فيها بحضانة ابنتهما، ويتهمها بالانفصال عن والديها الذين يقيموا في إسبانيا.

وأعلن لاعب ريال مدريد أن هناك علاقة بينه وبين تينا كاسترو زوجة "ليوناردو بيريرا" مدافع فريق فلامنجو السابقة.

ونشر ميليتاو صورة له مع تينا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "حقا، الشريكة المثالية بالنسبة لي".

ووفقا للصحف البرازيلية فإن ميليتاو قرر الدخول في صداقة مع تينا كاسترو من أجل الانتقام من خيانة زوجته له مع اللاعب ليوناردو بيريرا.