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على البحر.. 10 صور من احتفال نور الشربيني بعيد ميلادها مع زوجها

04:23 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
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    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (3) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (6) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (4) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (5) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (10) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (2) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (7) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (8) (1)
  • عرض 26 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (9) (1)
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني وزوجها
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني وزوجها
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني وزوجها عمرو الحلو
  • عرض 26 صورة
    عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش
  • عرض 26 صورة
    عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش
  • عرض 26 صورة
    عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني بطلة كأس جراسهوبر
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بالاسكواش
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة نور الشربيني
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 26 صورة
    السيسي يكرم نور الشربيني بطلة الإشكواش
  • عرض 26 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 26 صورة
    بطلة العالم في الاسكواش نور الشربيني
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احتفل عمرو الحلو زوج نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية، منذ أكثر من أسبوع بعيد ميلاد زوجته ال 29.

وقام الحلو، بنشر عدد من الصور رفقة زوجته نور الشربيني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، علق عليهم: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بمشاركة الحياة معك".

وأضاف: "استمري في كونك أنقى شخص وأكثره محبة في الداخل والخارج، أحبك".

وتحتل نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، طبقاً لآخر تصنيف صدر من رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

ويعمل عمرو الحلو زوج نور الشربيني، أخصائي جراحة الفم وزراعة الأسنان، يمتلك العيادة الخاصة به في الإسكندرية.

كما أنه سبق له لعب كرة اليد، رفقة نادي سبورتنج السكندري وتمكن من حصد العديد من الألقاب رفقة الفريق السكندري.

والجدير بالذكر أن نور الشربيني، احتفلت بحفل زفافها على عمرو الحلو منذ أربعة أشهر، حيث تم عقد قران الثنائي في 5 يوليو 2024.

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