على البحر.. 10 صور من احتفال نور الشربيني بعيد ميلادها مع زوجها

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احتفل عمرو الحلو زوج نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية، منذ أكثر من أسبوع بعيد ميلاد زوجته ال 29.

وقام الحلو، بنشر عدد من الصور رفقة زوجته نور الشربيني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، علق عليهم: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بمشاركة الحياة معك".

وأضاف: "استمري في كونك أنقى شخص وأكثره محبة في الداخل والخارج، أحبك".

وتحتل نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، طبقاً لآخر تصنيف صدر من رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

ويعمل عمرو الحلو زوج نور الشربيني، أخصائي جراحة الفم وزراعة الأسنان، يمتلك العيادة الخاصة به في الإسكندرية.

كما أنه سبق له لعب كرة اليد، رفقة نادي سبورتنج السكندري وتمكن من حصد العديد من الألقاب رفقة الفريق السكندري.

والجدير بالذكر أن نور الشربيني، احتفلت بحفل زفافها على عمرو الحلو منذ أربعة أشهر، حيث تم عقد قران الثنائي في 5 يوليو 2024.

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