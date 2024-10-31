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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبو الأهلي.. كهربا رفقة الخطيب.. مرموش على طريق الجوكر

02:07 ص الخميس 31 أكتوبر 2024
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    وسام أبو علي
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    نيمار
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    يوسف أيمن
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    بيلينجهام
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    أكرم توفيق وكريم فؤاد
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    أشرف داري ويحيى عطية الله
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    أشرف داري_1
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    إمام عاشور
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي إمام عاشور، صورة له خلال الاحتفال بهدفه في مرمى العين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقام اللاعب البرازيلي نيمار، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

وواصل يوسف أيمن احتفاله، بعد الفوز على حساب العين الإماراتي والتتويج بكأس بطل أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ.

وظهر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة زميله بالفريق كريم فؤاد، خلال الاحتفال بتحقيق الفوز على فريق العين الإماراتي.

وشارك النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، متابعيه صورة له خلال احتفاله بالهدف، الذي سجله في مرمى العين الإماراتي.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

واحتفل عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، بهدفه في مرمى بروسيا مونشنجلادباخ، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وهو يرتدي قناع الجوكر.

كما نشر جود بيلينجهام صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لشعار فريق ريال مدريد.

وقام أشرف داري لاعب النادي الأهلي، بنشر عدد من الصور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله بالفوز على العين الإماراتي.

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