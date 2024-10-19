مع نجوم العالم وبقميص الأهلي.. إيمان علي لاعبة عربية في الملاعب الأوروبية (صور وفيديو)

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كتب - محمد القرش:

برز اسم السورية إيمان علي، على وسائل التواصل الاجتماعي كمؤثرة في عالم الساحرة المستديرة ولاعبة كرة قدم، حيث تستعرض مهاراتها مع نجوم العالم ومتابعيها على منصة "إنستجرام".

وتمتلك إيمان علي دياب الجنسية السورية والبرازيلية، ودائما ما تتواجد في المباريات الاستعراضية مع نجوم العالم مثل، رونالدينيو وكاكا وفينيسيوس ونيمار.

وسبق لها أن لعبت في صفوف فريق جامعة فلوريدا الكندية، وتشارك حاليا مع نادي مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc".

وشهدت الأسابيع الماضية تواجد إيمان في مصر وشاركت في مباراة مع متابعيها من المصريين وهي ترتدي قميص الأهلي، وزارت المعالم المصرية في الأهرامات وشرم الشيخ.

وتمتلك اللاعبة السورية 1.2 مليون متابع على منصة "إنستجرام"، وسبق لها أن نشرت صور لها مع فينيسيوس وأجويرو وريتشارليسون، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد ونيمار وتشافي سيمونز.

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