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مع نجوم العالم وبقميص الأهلي.. إيمان علي لاعبة عربية في الملاعب الأوروبية (صور وفيديو)

08:15 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 38 صورة
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي في الأهرامات (2)
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي مع نيمار
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي مع رونالدينيو
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي مع راشفورد
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي مع تشافي
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي مع رودريجو (1)
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي مع رودريجو (2)
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي من أمام الأهرامات
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي (6)
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي في الأهرامات
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي (1)
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي (2)
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي (4)
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي (7)_
  • عرض 38 صورة
    إيمان علي (5)
  • عرض 38 صورة
    إيمان على من حفل خطوبة بالأهرامات (1)
  • عرض 38 صورة
    إيمان على من حفل خطوبة بالأهرامات (4)
  • عرض 38 صورة
    إيمان على في الأهرامات (2)
  • عرض 38 صورة
    إيمان على في الأهرامات (4)
  • عرض 38 صورة
    إيمان على من حفل خطوبة بالأهرامات (3)
  • عرض 38 صورة
    إيمان على في الأهرامات (1)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص الأهلي (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص إنتر ميامي (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب المكسيك (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص مانشستر يونايتد (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص لايبزيج (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (5)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (4)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص مانشستر يونايتد (1)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص البرازيل (2)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (3)
  • عرض 38 صورة
    إيمان على لاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية (1)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (4)
  • عرض 38 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص إنتر ميامي (1)
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كتب - محمد القرش:

برز اسم السورية إيمان علي، على وسائل التواصل الاجتماعي كمؤثرة في عالم الساحرة المستديرة ولاعبة كرة قدم، حيث تستعرض مهاراتها مع نجوم العالم ومتابعيها على منصة "إنستجرام".

وتمتلك إيمان علي دياب الجنسية السورية والبرازيلية، ودائما ما تتواجد في المباريات الاستعراضية مع نجوم العالم مثل، رونالدينيو وكاكا وفينيسيوس ونيمار.

وسبق لها أن لعبت في صفوف فريق جامعة فلوريدا الكندية، وتشارك حاليا مع نادي مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc".

وشهدت الأسابيع الماضية تواجد إيمان في مصر وشاركت في مباراة مع متابعيها من المصريين وهي ترتدي قميص الأهلي، وزارت المعالم المصرية في الأهرامات وشرم الشيخ.

وتمتلك اللاعبة السورية 1.2 مليون متابع على منصة "إنستجرام"، وسبق لها أن نشرت صور لها مع فينيسيوس وأجويرو وريتشارليسون، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد ونيمار وتشافي سيمونز.

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A post shared by Iman Ali Dib (@iman.alidib)

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إيمان علي ديب قميص الأهلي اللاعبة السورية نيمار إيمان علي
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