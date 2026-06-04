تفوق السامبا.. تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل المباراة الودية استعدادًا للمونديال
كتب : محمد الميموني
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يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مبارياته الودية الثانية أمام منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل، استعدادًا لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا ، المكسيك.
القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل
وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.
ويدخل منتخب البرازيل المباراة متفوقًا على نظيره منتخب مصر في تاريخ المواجهات السابقة، بعدما التقى المنتخبان في 6 مناسبات سابقة، فاز السامبا في 5 مواجهات ودية بينما فاز في مباراة رسمية وحيدة في كأس القارات.
تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل المباراة الودية
فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 5 - 0 عام 1960 ( مباراة ودية )
فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 3 - 1 عام 1960 ( مباراة ودية )
فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 3 - 0 ( مباراة ودية )
فاز منتخب البرازيل أمام مصر بنتيجة 1 - 0 عام 1963 ( مباراة ودية )
فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر في المباراة الرسمية الوحيدة بنتيجة 4 - 3 عام 2009 ( كأس القارات )
فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 2 - 0 عام 2011 ( مباراة ودية )
يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
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