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تفوق السامبا.. تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل المباراة الودية استعدادًا للمونديال

كتب : محمد الميموني

12:08 ص 04/06/2026
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يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مبارياته الودية الثانية أمام منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل، استعدادًا لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا ، المكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

ويدخل منتخب البرازيل المباراة متفوقًا على نظيره منتخب مصر في تاريخ المواجهات السابقة، بعدما التقى المنتخبان في 6 مناسبات سابقة، فاز السامبا في 5 مواجهات ودية بينما فاز في مباراة رسمية وحيدة في كأس القارات.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل المباراة الودية

فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 5 - 0 عام 1960 ( مباراة ودية )

فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 3 - 1 عام 1960 ( مباراة ودية )

فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 3 - 0 ( مباراة ودية )

فاز منتخب البرازيل أمام مصر بنتيجة 1 - 0 عام 1963 ( مباراة ودية )

فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر في المباراة الرسمية الوحيدة بنتيجة 4 - 3 عام 2009 ( كأس القارات )

فاز منتخب البرازيل أمام منتخب مصر بنتيجة 2 - 0 عام 2011 ( مباراة ودية )

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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