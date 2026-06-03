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مدير تجهيزات أرسنال السابق: "تعرضت للفصل التعسفي والتهديد بسبب فلسطين"

كتب : هند عواد

12:20 م 03/06/2026 تعديل في 12:55 م

مدير تجهيزات أرسنال (1)

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روى مدير التجهيزات السابق في أرسنال الإنجليزي، مارك بونيك، كواليس تعرضه للتهديدات وفصله عن عمله، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

فصل مدير تجهيزات أرسنال السابق بسبب فلسطين

قال مارك بونيك، في حوار مسجل: "تعرضت لتهديدات بسبب آرائي عن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، تعرضت لفصل تعسفي لأنني كنت أعبر عن آرائي على إكس منذ 2013، تعرضت للتنمر الإلكتروني، لقد كان هجوما جماعيا مدروسا ومنسقا ضدي وأخبرني أحد الأشخاص بما ينوي فعله".

وأضاف: "قال إنه سينشر آرائي عن فلسطين وغزة في الصحف وسيعمل على طردي من عملي، وأنه سيبلغ الشرطة عني ويشتكيني إلى الاتحاد الإنجليزي وأعتقد أن أرسنال قد نفذ رغبته وما أراده في النهاية".

واختتم بونيك: "بسبب حديثي علنا عن غزة وموقفي من الفصل العنصري في الضفة الغربية، والإبادة الجماعية، والاحتلال غير القانوني وقمع إسرائيل للفلسطينيين".

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