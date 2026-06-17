على الرغم من الهزيمة الكبيرة التي تلقاها المنتخب العراقي اليوم أمام منتخب النرويج، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، إلا أن نجم هجوم أسود الرافدين أيمن حسين واصل كتابة التاريخ مع المنتخب العراقي.



ونجح حسين في تسجيل هدف العراق الوحيد في مرمى النرويج اليوم، ليسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة العراقية، بعد تسجيله أول أهداف منتخب بلاده في المونديال منذ 40 عاما، منذ مشاركة أسود الرافدين في نسخة البطولة عام 1986.



أيمن حسين وصعوبات قبل المشاركة في كأس العالم 2026



ولم تكن رحلة أيمن حسين للمشاركة في كأس العالم 2026 سهلة، إذ تعرض لبعض الأزمات عند وصوله للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في البطولة، حيث تأخر انضمامه لمنتخب بلاده، بعدما تم احتجازه لمدة 7 ساعات في مطار شيكاغو بأمريكا، لإجراءات تتعلق بالتحقيق والتدقيق في الأوراق الرسمية، قبل أن يتم السماح للاعب بعد ذلك بمغادرة المطار والانضمام لمنتخب بلاده.



مأساة في الطفولة ولجوء داخلي



وما تعرض له حسين في مطار شيكاغو، كان أمرا بسيطا للغاية مقارنة بما عاشه اللاعب في طفولته، حيث تضررت أسرة نجم الكرة العرقية مثل باقي الأسر، خلال الفترة العصيبة التي عاشتها البلاد أثناء حرب العراق من مارس 2003 حتى ديسمبر من عام 2011 والغزو الأمريكي للعراق في هذه الفترة.



وفي تلك الأثناء انتقل حسين رفقة عائلته من منطقة الحويجة بالعراق، بعد السيطرة عليها من قبل "داعش" طبقا لما ذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية"، لتصبح عائلة نجم الكرة العراقية في ذلك الوقت ضمن اللاجئين الداخليين بالبلاد، خاصة بعد قصف منزلهم بمنطقة "الحويجة".



وفاة والده وشقيق لا يعرف مصيره



وقصف منزل عائلة أيمن حسين لم يكن هو أصعب ما تعرض له في شبابه، إذ فقد والده الذي كان يعمل ضابطا في الجيش العراقي عام 2008، على يد "تنظيم القاعدة، حسبما روى اللاعب في تصريحات تليفزيونية سابقة.



وكشف اللاعب تفاصيل استشهاد والده، خلال حوار تليفزيوني سابق له عبر قناة "سامراء الفضائية"، قائلا: "تنظيم القاعدة اغتال والدي في عام 2008، بعدما وجه له العديد من رسائل التهديد، بسبب عمله في الجيش العراقي آنذاك".



وأضاف": "استشهاد والدي في هذا التوقيت، جعل الحياة مظلمة بشكل كبير بالنسبة لي".

وعقب بضع سنوات استمرت الصدمات تلاحق نجم الكرة العراقية، إذ فقد شقيقه الأكبر الذي كان يعمل ضابط شرطة، بعدما تم اختطافه من قبل جماعة "داعش" ولا يوجد أي معلومات حتى الآن عنه، طبقا لتصريحات حسين مع قناة "سامراء" العراقية.

التأهل للمونديال.. وعد تم تنفيذه بعد 9 سنوات



ومشاركة حسين مع العراق، أمرا تاريخيا وخاصا بالنسبة لحسين، حيث نجح في تنفيذ ما وعد به الجمهور العراقي قبل 9 سنوات، حينما أكد في تصريحات تليفزيونية، أن هدفه مساعدة منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم وهو ما نجح في تحقيقه خلال النسخة الحالية.

وقبل تسع سنوات، تحدث أيمن حسين في مقابلة تليفزيونية، عن حلمه بالتأهل إلى كأس العالم رفقة أسود الرافدين، إذ قال: "هدفي قيادة منتخب العراق إلى كأس العالم"، وهو ما أوفى به اللاعب، بعدما سجل هدف تأهل منتخب بلاده للنسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

تألق مع أسود الرافدين ورقم تاريخي



وخاض أيمن حسين أول مباراة دولية له مع منتخب العراق الأول، أمام لبنان عام 2015، ليبدأ رحلة تاريخية مع أسود الرافدين



ومنذ مباراته الدولية الأولى في أغسطس 2015 حتى الآن، خاض حسين رفقة منتخب بلاده 89 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا.



وسجل اللاعب أول أهدافه مع المنتخب العراقي، في شباك منتخب الإمارات في 17 سبتمبر من عام 2017.

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