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استهل منتخب النرويج مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بفوز كبير على حساب نظيره منتخب العراق، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتعد هذه المشاركة الأولى للمنتخب النرويجي في كأس العالم، منذ 28 عاما، حيث كان آخر ظهور للنرويج في البطولة، في نسخة عام 1998.

مجموعة النرويج في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب النرويجي في المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "العراق، فرنسا والسنغال".

وكان منتخب فرنسا، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره السنغالي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم أمس.

ترتيب المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026

1- النرويج، 3 نقاط

2- فرنسا، 3 نقاط

3- السنغال، دون أي رصيد النقاط

4- العراق، دون أي رصيد من النقاط

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