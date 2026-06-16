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ظهور أول وعودة بعد 40 عامًا.. ماذا ينتظر العرب في ختام الجولة الأولى بالمونديال؟

تعيش الجماهير الجزائرية حالة من الترقب والحماس قبل المواجهة المنتظرة أمام المنتخب الأرجنتيني، المقرر إقامتها الأربعاء 17 يونيو على ملعب كانساس سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

وشهدت مدينة كانساس سيتي، إلى جانب مدينة لورانس المجاورة، حضورا كبيرا للمشجعين الجزائريين الذين حرصوا على إظهار دعمهم للمنتخب.

لكن أجواء الحماس لم تخل من التوتر، بعدما اندلعت اشتباكات بين جماهير المنتخبين الجزائري والأرجنتيني في منطقة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك، قبل ساعات من المباراة المرتقبة.

وبحسب تقارير إعلامية، بدأت الأزمة بمشادات بين عدد من المشجعين داخل إحدى مناطق التجمع، قبل أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدي، ما تسبب في حالة من الفوضى بالمكان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات الاشتباك، قبل أن تتدخل قوات الشرطة الأمريكية وتنجح في السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين الجزائر والأرجنتين، في لقاء قد يلعب دورًا مهمًا في تحديد ملامح المنافسة على صدارة المجموعة العاشرة.