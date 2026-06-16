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بتدريبات استشفائية.. منتخب مصر يبدأ التحضير لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

06:58 م 16/06/2026
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بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، من خلال برنامج استشفائي وتدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا تعادل إيران مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويخوض الفراعنة مباراتهم المقبلة أمام نيوزيلندا فجر الإثنين المقبل، في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، في مواجهة قد تكون حاسمة في مشوار التأهل إلى الدور التالي.

وشهد مران المنتخب جلسات استشفاء للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية أمام بلجيكا، بهدف تخفيف الإجهاد واستعادة الجاهزية البدنية بعد المباراة التي أقيمت أمس.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين الأمريكية عقب انتهاء مواجهة بلجيكا، من أجل مواصلة التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

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مران منتخب مصر منتخب مصر كأس العالم 2026

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