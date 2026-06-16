شهد اليوم الخامس من منافسات بطولة كأس العالم 2026، العديد من الأحداث المثيرة والنتائج المفاجئة، للبطولة التي انطلقت 11 من شهر يونيو الجاري.

وجاءت أبرز أحداث اليوم الخامس من كأس العالم، تعادل مصر مع منتخب بلجيكا، ولقطة حسام حسن مدرب الفراعنة، الطريفة مع حكم اللقاء الرابع للمباراة، بجانب مشاركة حمزة عبدالكريم التاريخية في المونديال.

وقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لأبرز أحداث اليوم الخامس من افتتاح كأس العالم، نرصدها فى السطور التالية.

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر وبلجيكا في المونديال؟ (كوميك)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

تقرير تحليلي.. كيف فرضت مصر التعادل على بلجيكا في كأس العالم 2026؟

نجح منتخب مصر في انتزاع تعادل ثمين بنتيجة 1-1 أمام بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدم واحدة من أكثر مبارياته انضباطًا على المستويين التكتيكي والذهني أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.. للتفاصيل إضغط هنا

أول رد فعل من محمد صلاح بعد تعادل منتخب مصر مع بلجيكا في كأس العالم 2026

تفاعل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول، مع تعادل الفراعنة أمس أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مباريات المنتخبين بكأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

من راعي أغنام إلى كأس العالم.. قصة كفاح علي رضا بيرانفاند حارس مرمى منتخب إيران

لا يرى الملايين الذين يتابعون مباريات كأس العالم سوى حارس مرمى يقف بثبات بين القائمين، لكن خلف قفازات علي رضا حارس منتخب إيران تختبئ واحدة من أكثر القصص الإنسانية إلهاما في كرة القدم، فالحارس الإيراني لم يصل إلى القمة بسهولة، بل خاض رحلة طويلة من المعاناة والعمل الشاق قبل أن يحقق حلم طفولته.. للتفاصيل إضغط هنا

هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام بلجيكا؟.. خبير تحكيمي يجيب

علق الحكم توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أداء الحكم البرازيلي رامون أباتي حكم مباراة مصر وبلجيكا بالمونديال.. للتفاصيل إضغط هنا

بعد هدفه في مرمى بلجيكا.. إمام عاشور ينضم لقائمة تاريخية للفراعنة بكأس العالم 2026

سجل إمام عاشور نجم منتخب مصر، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والمنتخب الوطني في كأس العالم، بعد هدفه في مرمى بلجيكا.. للتفاصيل إضغط هنا

بعد جدل ركلة الجزاء.. 10 صور لرد فعل حسام حسن مع الحكم الرابع

رصدت كاميرات مباراة مصر وبلجيكا، لقطة جدلية لمدرب الفراعنة حسام حسن، مع حكم اللقاء الرابع، بعد مطالبات باحتساب ركلة جزاء لصالح زيزو.. للتفاصيل إضغط هنا

مصر الأعلى.. تقييمات سوفا سكور لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

فيديو هدف محمد هاني الذاتي في مرمى منتخب مصر بكأس العالم 2026

سجل محمد هاني، مدافع منتخب مصر، هدفًا بالخطأ في مرمى الفراعنة عند الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما حاول التعامل مع تمريرة بلجيكية أثناء بناء الهجمة، إلا أن الكرة سكنت الشباك المصرية.. للتفاصيل إضغط هنا

"حلم والده".. قصة مؤثرة وراء بكاء حارس كاب فيردي أمام إسبانيا

شهدت مباراة كاب فيردي وإسبانيا، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، بالجولة الأولي من كأس العالم، واقعة إنسانية مؤثرة بطلها الحارس جوزيمار فوزينها.. للتفاصيل إضغط هنا

مدير فني بلجيكي يتوقع لمصراوي المرشحين الأبرز للصعود من مجموعة منتخب مصر بكأس العالم2026

توقع المدير الفني البلجيكي أرييل جاكوبس المنتخبات المرشحة للفوز والصعود من المجموعة السابعة بكأس العالم2026.. للتفاصيل إضغط هنا





بالأرقام.. أوبتا تتوقع ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

كشف موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات وتحليل بيانات كرة القدم عن توقعاته لنتائج المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، التي تضم منتخبات مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا.. للتفاصيل إضغط هنا

هل تصبح أسرع إقالة في المونديال؟.. قرار عاجل من تونس بعد الخسارة بخماسية

بات مستقبل مدرب منتخب تونس، صبري لموشي، محل شكوك كبيرة، بعدما تلقى "نسور قرطاج" هزيمة قاسية أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1، صباح اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بكأس العالم 2026

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026

أكد حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، رضاه عن نتيجة التعادل أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا ونجح في الخروج بنقطة مهمة أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.. للتفاصيل إضغط هنا