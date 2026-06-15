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لفت المدرب الياباني الأنظار خلال أولى مباريات منتخب الساموراي أمام نظيره الهولندي ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026.

وانتهت مباراة منتخب اليابان أمام نظيره الهولندي التي أقيمت فجر الاثنين، بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين.

وخلال المباراة، خطف المدرب الياباني الأنظار باستخدام أسلوب غير معتاد في توجيه تعليماته للاعبين، إذ استعان بسبورة تحمل أرقامًا خاصة لنقل التعليمات داخل الملعب.

ويقع منتخب اليابان في المجموعة السادسة بجانب كلا من المنتخبات، هولندا، تونس، السويد.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب تونس نظيره السويد فجر اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.