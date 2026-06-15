"بيلوي بوزه".. زكي عبدالفتاح يعلق على استبعاد مصطفي محمد من قائمة كأس العالم

أكد فيتال بوركيلمانز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا، أن مواجهة مصر في كأس العالم ستكون قوية وصعبة على المنتخبين، مشيدا بالإمكانات التي يمتلكها الفراعنة.

وقال بوركيلمانز، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "مودرن سبورت": "منتخب بلجيكا يضم مجموعة من اللاعبين الكبار، لكن هناك بعض التوتر باعتبارها المباراة الأولى في البطولة، خاصة في ظل قوة المنافس".

وأضاف: "منتخب مصر يعد منافسا قويا، والمباراة لن تكون سهلة لأي من الطرفين".

وتابع: "أعجبني الأداء الدفاعي لمنتخب مصر أمام البرازيل، كما يمتلك الفريق عناصر مميزة مثل زيكو، وكانت هناك بعض المساحات بين الخطوط خلال تلك المباراة، وهو أمر يجب على بلجيكا استغلاله".

وواصل: "محمد صلاح هو أبرز لاعبي منتخب مصر، لكن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد فقط، فهناك أيضا عمر مرموش وزيكو ومحمود حسن تريزيجيه، وجميعهم يقدمون مستويات رائعة".

وأشار إلى أن المباراة ستكون اختبارا حقيقيا لقوة المنتخبين، قائلا: "لدينا خط هجوم قوي، لكن المواجهة أمام مصر ستكون صعبة للغاية وستكشف الفريق الأقوى".

واختتم تصريحاته قائلا: "خط دفاع بلجيكا سيواجه معاناة كبيرة بسبب خطورة محمد صلاح وعمر مرموش، كما أنني سعيد بمشاركة منتخب الأردن في كأس العالم، وأتوقع تأهل بلجيكا ومصر عن هذه المجموعة".