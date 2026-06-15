تلقى منتخب كوراساو هزيمة ثقيلة اليوم أمام منتخب ألمانيا، بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من الهزيمة الكبيرة التي تلقاها منتخب كوراساو اليوم، إلا أنه سجل حضورا تاريخيا في البطولة، حيث تعد هذه المشاركة هي الأولى في تاريخ كوراساو بكأس العالم.

ولم تكن مشاركة كوراساو تاريخية للمنتخب فقط، بل لمدرب الفريق أيضًا ديك أدفوكات، الذي بات أكبر مدرب يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم بعمر 78 عاما و260 يوما.

مدرب كوراساو كاد أن يغيب عن كأس العالم 2026

وكان أدفوكات قاد منتخب كوراساو للتأهل لكأس العالم 202 للمرة الأولى في تاريخه، ليسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ هذا البلد، الذي لم تظهر من قبل في هذا المحفل العالمي.

ووسط حالة السعادة التي كانت تغمر الجميع في كوراساو بما فيهم المدرب الهولندي للمنتخب أدفوكات، قرر المدرب صاحب الـ 78 عاما تقديم استقالته من منصبه، بسبب مرض ابنته، لتكون بذلك فرصته في المشاركة بالمونديال مهددة بشكل كبير.

وتولى القيادة الفنية لمنتخب كوراساو بدلا من صاحب الـ 78 عاما مواطنه فريد روتن، الذي قاد الفريق لمدة ثلاثة أشهر فقط.

ولم يستمر روتن سوى ثلاثة أشهر فقط، ليضرب مثالا يحتذى به في الروح، حيث قرر تقديم استقالته بعد تعافي ابنة أدفوكات، لكي يعود صاحب الـ 78 عاما لمنصبه وهو ما حدث بالفعل، ليتمكن المدرب الهولندي أدفوكات من قيادة كوراساو في المشارك التاريخية لهم بكأس العالم 2026.

مجموعة كوراساو في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب كوراساو في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "ألمانيا، كوت ديفوار والإكوادور".

أقرأ أيضًا:

قبل مباراة الفراعنة.. ماذا قدم منتخب بلجيكا في مواجهاته أمام المنتخبات العربية بكأس العالم؟



