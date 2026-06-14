كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن رؤيته الفنية لمعسكر الفراعنة الأخير قبل انطلاق مشوار كأس العالم 2026، متحدثاً عن فرص المنتخب في مجموعته والتحديات التي تنتظره في مواجهات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الحقيقة إن فيه تفاصيل صغيرة جداً ومهمة ناس كتير ماخدتش بالها منها، وأنا مش عايز أكون متشائم أو أحبط حد لكن من باب المسؤولية لازم أقول إن التفاصيل دي ممكن تفرق بشكل كبير جداً في مشوار مصر لالبطولة لو ماخدناش بالنا منها من بدري".

وأضاف مدرب الفراعنة السابق:"بالنسبة لوضع منتخب مصر حالياً في كأس العالم 2026، فأنا عندي بعض المخاوف الفنية كنت أتمنى إن المعسكر اللي اتعمل في أوهايو يستمر أسبوعين كاملين بدل أسبوع واحد، علشان اللاعبين يتعودوا أكتر على الأجواء والطقس اللي هنلعب فيه مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا".

وتابع حديثه قائلا:"صحيح لعبنا مباراة قوية قدام البرازيل، لكن الأسبوع اللي قضاه اللاعبون في التدريبات وسط الرطوبة العالية والحر الشديد استهلك جزءاً كبيراً من مجهودهم ولياقتهم البدنية، لأن التدريب في الأجواء دي مرهق جداً".

وواصل:"كان الأفضل إن المعسكر يطول شوية علشان نوصل لأعلى درجة جاهزية ممكنة لكن في المقابل حققنا مكسب مهم من مباراة البرازيل، وهو إن اللاعبين اتعودوا على أرضية الملعب وطبيعة الأجواء اللي هيلعبوا فيها خلال البطولة".

وعن أكبر مخاوفه من مجموعة الفراعنة قال:" معسكر المنتخب الإيراني الموجود حالياً في مدينة تيخوانا المكسيكية، تيخوانا موجودة على الحدود مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقريبة جداً من سان دييجو، وبتبعد حوالي ساعة واحدة فقط عن منزلي في أمريكا، بينما المسافة من تيخوانا إلى ملعب لوس أنجلوس اللي هتتقام عليه المباريات لا تتجاوز ساعة ونصف بالأتوبيس، يعني مسافة بسيطة جداً تشبه تقريباً السفر من القاهرة إلى بنها".

وواصل؛"القرب ده بيدي المنتخب الإيراني أفضلية لوجستية كبيرة جداً، خصوصاً إن مجموعة منتخب مصر فيها إيران وبلجيكا ونيوزيلندا وكل المباريات هتتلعب في لوس أنجلوس".

وأردف عبدالفتاح:"كمان لازم ناخد في الاعتبار إن لوس أنجلوس فيها جالية إيرانية ضخمة جداً بتوصل لحوالي مليوني شخص، والجمهور الإيراني معروف بشغفه الكبير بكرة القدم".

وأكمل:"بسبب إن المنتخب الإيراني ما بيقدرش يلعب على أرضه في طهران بسبب الظروف السياسية المعروفة، فهم هيعتبروا لوس أنجلوس كأنها ملعبهم البيتي، وهيكون عندهم دعم جماهيري ضخم جداً، عشان كده فرصتهم في الفوز على نيوزيلندا كبيرة، وممكن كمان يحققوا نتائج إيجابية في باقي المباريات".

وأوضح:"ولو إيران قدرت تتعادل مع بلجيكا، وده شيء أتمنى ما يحصلش، فهي هتدخل مباراة مصر وعندها أربع نقاط، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية".

وأتم حديثه بتوجه نصيحة للمنتخب:"علشان كده منتخب مصر لازم يحارب على كل نقطة في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا، ولازم يحقق الفوز في مباراة واحدة على الأقل لأن الخروج بتعادلين فقط من المباراتين مش هيكون كافياً ومش هيصب في مصلحتنا إطلاقاً".