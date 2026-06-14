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بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة ألمانيا بكأس العالم

كتب : يوسف محمد

09:22 م 14/06/2026 تعديل في 09:30 م
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    بكاء مدرب كوراساو

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خطف مدرب منتخب كوراساو ديك أدفوكات الأنظار بشكل كبير خلال مباراة منتخبه أمام ألمانيا، المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب كوراساو حاليا نظيره المنتخب الألماني، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالمونديال.

لقطة إنسانية لمدرب منتخب كوراساو أمام ألمانيا

وقبل دقائق قليلة من انطلاق صافرة بداية المباراة، لم يتمالك دموعه حيث دخل في نوبة بكاء قوية، لقيادة منتخب بلاده في مشاركته الأولى بالمونديال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا وكوراساو، بتقدم الماكينات الألمانية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مجموعة ألمانيا وكرواساو في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "الإكوادور، كوت ديفوار وكرواساو".

ويطمح المنتخب الألماني لحصد لقب النسخة الحالية من كأس العالم، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 5 ألقاب.

وسبق وتوج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم، في 4 نسخ من قبل، أعوام: "1954، 1974، 1990 و2014".

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كأس العالم 2026 كوراساو وألمانيا منتخب ألمانيا مدرب كوراساو

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