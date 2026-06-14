بعد ظهوره أمام كوراساو.. مانويل نوير يسجل رقما تاريخيا مع منتخب ألمانيا

زكي عبد الفتاح لمصراوي: لا يوجد منتخب عربي أقرب للتأهل في كأس العالم 2026

خطف مدرب منتخب كوراساو ديك أدفوكات الأنظار بشكل كبير خلال مباراة منتخبه أمام ألمانيا، المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب كوراساو حاليا نظيره المنتخب الألماني، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالمونديال.

لقطة إنسانية لمدرب منتخب كوراساو أمام ألمانيا

وقبل دقائق قليلة من انطلاق صافرة بداية المباراة، لم يتمالك دموعه حيث دخل في نوبة بكاء قوية، لقيادة منتخب بلاده في مشاركته الأولى بالمونديال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا وكوراساو، بتقدم الماكينات الألمانية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مجموعة ألمانيا وكرواساو في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "الإكوادور، كوت ديفوار وكرواساو".

ويطمح المنتخب الألماني لحصد لقب النسخة الحالية من كأس العالم، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 5 ألقاب.

وسبق وتوج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم، في 4 نسخ من قبل، أعوام: "1954، 1974، 1990 و2014".

أقرأ أيضًا:

قبل مباراة الفراعنة.. ماذا قدم منتخب بلجيكا في مواجهاته أمام المنتخبات العربية بكأس العالم؟

"سيطرة للفراعنة".. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة الغد



