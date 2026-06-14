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اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، كل من: "البرازيل، المغرب، هايتي وإسكتلندا".

نتائج مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026

وفي إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب المغرب أمام نظيره البرازيل.

وعلى الجانب الآخر، تمكن منتخب إسكتلندا من تحقيق الفوز على حساب هايتي، بهدف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة

ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026

1-إسكتلندا، 3 نقاط

2- المغرب، نقطة وحيدة

3- البرازيل، نقطة وحيدة

4- هايتي، دون أي رصيد من النقاط

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