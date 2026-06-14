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شهدت مباراة منتخب المغرب أمام نظيره البرازيلي اليوم، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، تواجد العديد من نجوم كرة القدم القدامى في اللقاء.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة أسود الأطلس أمام البرازيل، في لقاء الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

أبرز الحضور في مباراة المغرب والبرازيل

وحرص عدد من النجوم القدامى للكرة البرازيلية، على التواجد في المباراة اليوم لدعم لاعبي منتخب بلادهم، على رأسهم الثلاثي روبيرتو كارلوس، رونالدو الظاهرة وكاكا، بالإضافة إلى أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان.

وحرص القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، على التواجد في المدرجات لمتابعة مباراة منتخب المغرب أمام البرازيل في كأس العالم 2026.

حضور رسمي في مباراة المغرب والبرازيل

وبخلاف حضور نجوم كرة القدم في مباراة المغرب اليوم، كان هنا حضور رسمي أمريكي في اللقاء، حيث تواجد زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك، في مدرجات ملعب "ميتلايف" لمتابعة المباراة.

كما ظهرت كاثي هوتشول حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية، في المدرجات وهى تتابع المباراة رفقة زهران ممداني.

مجموعة المغرب في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، هايتي وإسكتلندا".

ويلاقي منتخب المغرب نظيره الاسكتلندي، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.

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