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تعيش كرة القدم الأمريكية واحدة من أبرز فتراتها في عالم الساحرة المستديرة، خاصة مع استضافتها للنسخة الاستثنائية من كأس العالم 2026 والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.

ورغم الأعباء الجماهيرية والتنظيمية التي تقع على الولايات المتحدة، نجح المنتخب في الظهور بشكل قوي في بداية مشواره بالبطولة، محققاً فوزاً كبيراً على باراجواي بأربعة أهداف مقابل هدف في واحدة من أكثر اللقاءات إثارة منذ انطلاق منافسات دور المجموعات.

بالعودة إلى الهوية، يحمل المنتخب الأمريكي لقب "النجوم والأشرطة" في إشارة مباشرة إلى علم البلاد، إذ يعكس هذا اللقب الطريقة التي تبنى بها الهوية الرياضية الأمريكية على الرموز الوطنية.

كما يستخدم اختصار USMNT للمنتخب الرجالي وUSWNT للمنتخب النسائي، وذلك للدلالة على أن المنتخبات تدار كوحدات منفصلة ضمن منظومة واحدة.

USA.. صوت الجماهير

وبالنظر إلى المدرجات، ارتبطت جماهير المنتخب الأمريكي تاريخياً بهتاف واحد بسيط أصبح الأكثر حضوراً في كل المناسبات الدولية USA! USA! USA!.

وبرز هذا الهتاف بقوة منذ ثمانينيات القرن الماضي في الألعاب الأولمبية وكرة الهوكي، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى كرة القدم.

وتعتمد الهتافات في الولايات المتحدة بشكل عام على الإيقاع المباشر والشعارات القصيرة.

الجامعات مصنع التشجيع الأمريكي

يعود جزء كبير من ثقافة الهتاف في الولايات المتحدة إلى الرياضات الجامعية، التي لعبت دوراً في تشكيل أسلوب التشجيع المحلي، عبر هتافات "النداء والرد".

ومن أبرز هذه الهتافات" I Believe That We Will Win،Hotty Toddy،Boomer Sooner Rock Chalk Jayhawk.



وفي السنوات الأخيرة ظهرت مجموعات مشجعين منظمة، وأبرزها مجموعة American Outlaws والتي تعمل على ابتكار هتافات خاصة بالمنتخب تجمع بين الروح الوطنية ومحاولة استلهام أنماط التشجيع العالمية.