أبدى النجم البرازيلي أبل براجا، لاعب باريس سان جيرمان وفلومينينسي السابق، رأيه في نظام تقسيم المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، موضحاً أيضاً حظوظ المنتخبات المشاركة في المحفل العالمي.

وقال براجا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"تم تقسيم المجموعات كما يحدث دائماً، إذ يتم وضع المنتخبات المرشحة في مستويات مختلفة لضمان تأهلها وعدم مواجهتها مبكراً، لكن الأمر مختلف قليلاً هذه المرة فوجود ثلاث دول مستضيفة يعد أمراً مبالغاً فيه بعض الشيء، لكنه وسيلة تم التوصل إليها لجعل التنظيم أكثر جدوى من الناحية المالية أو أقل تكلفة على الدول المنظمة".

وأضاف:"سنرى كيف سيكون الأمر، فهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بهذا العدد من المنتخبات وهذا التقسيم بين ثلاث دول وسنحاول فهمه بشكل أفضل بعد خوض عدد من المباريات ".



وعن زيادة عدد المنتخبات أوضح:" هي طريقة من الفيفا لتعزيز الحماية على مستوى الاختيارات والقرارات التنظيمية، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الدول للمشاركة في كأس العالم، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي لأنه يمنح فرصاً أكبر لمزيد من المنتخبات والدول للمشاركة".

وتابع نجم البرازيل السابق:"للا أعتقد ذلك، لأن المنتخبات المرشحة ستظل تقريباً هي نفسها دائماً، بعض المنتخبات التي عادةً ما تفاجئ الجميع أعتقد أن مستواها الفني انخفض بشكل ملحوظ لكن البطولة أصبحت أطول وعدد المباريات فيها أكبر قليلاً وهذا صحيح".

عن التحديات التي ستواجه اللاعبين قال:"بالنسبة لمنتخبات أوروبا وآسيا وغيرها البطولة في نهاية الموسم، وبالتالي سيصبح الأمر مرهقاً بعض الشيء عليهم".

وفيما يخص المستوى الفني للمنتخبات أوضح:"سنرى دائماً منتخباً غير تقليدي قادراً على مفاجأة الجميع كما يحدث في كل كأس عالم، ولا أعتقد أن ذلك سيؤثر كثيراً على المستوى الفني بشكل عام".

وواصل؛"نرى المنتخب من خلال النضج والتجديد والقيادة الفنية أليس كذلك؟ في الوقت الحالي أعتقد أن المنتخب الفرنسي هو الأقوى، بينما الأرجنتين دائماً تبقى قادرة على المفاجأة".

وعن منتخب بلاده أتم تصريحاته قائلاً:"لا أضع ثقة كبيرة في المنتخب البرازيلي، وأعتقد أنه قد يصل إلى ربع النهائي فقط".





