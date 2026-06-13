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"بعد هدفه في مرمى جنوب أفريقيا".. لاعب منتخب المكسيك يسجل رقما تاريخيا بكأس العالم

كتب : يوسف محمد

02:20 ص 13/06/2026
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    المكسيك ضد جنوب إفريقيا
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    يهتف المشجعون المكسيكيون قبل مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب إفريقيا_2
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    جماهير المكسيك
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    جماهير المكسيك

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انطلقت أول أمس الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، مباريات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

وتمكن المنتخب المكسيكي من تحقيق الفوز على حساب نظيره جنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة.

رقم تاريخي للاعب منتخب المكسيك في بطولة كأس العالم 2026

وشهدت المباراة تحقيق مهاجم المنتخب المكسيكي جوليان كينيونيس، رمقا تاريخيا بعدما سجل ثالث أسرع هدف في تاريخ المباريات الافتتاحية بكأس العالم.

وكان كينيونيس سجل هدف تقدم المنتخب المكسيكي في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، ليصبح الهدف الأسرع في المباريات الافتتاحية بكأس العالم خلال آخر 20 عاما.

كما بات المهاجم المكسيكي صاحب ثالث أسرع هدف في تاريخ المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026، خلف البرازيلي سيزار سامبايو الذي سجل هدف في مرمى استكتلندا في نسخة البطولة عام 1998 عند الدقيقة الخامسة، يأتي في المركز الثاني اللاعب فيليب لام الذي سجل هدف في الدقيقة السادسة، في مرمى كوستاريكا بمونديال 2006.

مجموعة المكسيك في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المكسيكي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية والتشكي".

جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس العالم 2026

1- المكسيك، 3 نقاط

2- كوريا الجنوبية، 3 نقاط

3- التشيك، دون أي رصيد من النقاط

4- جنوب أفريقيا، دون أي رصيد من النقاط

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المكسيك ضد جنوب إفريقيا كأس العالم 2026 منتخب المكسيك

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