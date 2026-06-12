كتب المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز فصلا جديدا من قصته الملهمة، بعدما نجح في تحويل سنوات المعاناة والآلام إلى لحظة تاريخية بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم.

وكان خيمينيز قد تعرض قبل نحو ستة أعوام لإصابة خطيرة خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، إثر التحام قوي بالرأس تسبب في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية أنقذت حياته.

وفي تلك الفترة، لم تكن التساؤلات تدور حول إمكانية عودته إلى كرة القدم فحسب، بل حول قدرته على استعادة حياته بشكل طبيعي، وبعد رحلة طويلة من العلاج والتأهيل، تمكن المهاجم المكسيكي من العودة إلى الملاعب، وهو يرتدي واقيا خاصا للرأس لتجنب أي مضاعفات محتملة.

تحديات متتالية خارج الملعب

وبينما كان خيمينيز يتجاوز أصعب أزمة صحية في حياته، تلقى صدمة أخرى بعدما فقد والده قبل أشهر قليلة عقب صراع مع مرض السرطان، وكان والده يمثل السند الأكبر له منذ بداية مشواره الكروي، ما جعل رحيله ضربة مؤلمة للمهاجم المكسيكي.

ورغم الظروف الصعبة التي مر بها، تمسك خيمينيز بحلمه الكبير في تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم، وواصل العمل حتى جاءت بطولة 2026.

هدف تاريخي ورسالة وفاء

وساهم خيمينيز في فوز منتخب المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال، بعدما سجل أحد هدفي اللقاء، ليوقع بذلك على أول أهدافه الشخصية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

واحتفل المهاجم المكسيكي بطريقة مؤثرة، إذ رفع يده نحو السماء في مشهد اعتبره كثيرون رسالة وفاء إلى والده الراحل، الذي دعمه طوال مسيرته.

وتبقى قصة راؤول خيمينيز نموذجا للإصرار وتحدي الصعاب، بعدما انتصر على إصابة هددت حياته، وتجاوز أحزان فقدان والده، ليعيش أخيرا لحظة طال انتظارها تحت أضواء كأس العالم 2026.