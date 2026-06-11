أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الخميس، تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026، التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في خطوة لافتة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الكروية الأوروبية والدولية.

تعيين عمر أرتان حكمًا لكأس السوبر الأوروبي 2026

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نحو تعزيز التعاون التحكيمي بين القارتين الأوروبية والأفريقية، وإتاحة الفرصة أمام نخبة من الحكام المميزين لإدارة مباريات كبرى على الساحة الدولية.

ويُنظر إلى هذا التعيين باعتباره إنصافًا معنويًا للحكم الصومالي عمر أرتان، الذي كان ضمن المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، قبل أن يتم استبعاده من قائمة حكام البطولة في وقت سابق.

جدل حول استبعاده من كأس العالم 2026

وكانت تقارير إعلامية كشفت استبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم جاء بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيود تتعلق بسياسات السفر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، خاصة بعد اختياره سابقًا ضمن قائمة الحكام المرشحين للمونديال.

كما يُعد عمر أرتان أحد أبرز الحكام في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، بعدما اختاره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأفضل حكم في عام 2025، تقديرًا لمستواه المميز في إدارة المباريات القارية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن كأس العالم 2026 انطلقت فعالياته اليوم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط متابعة جماهيرية عالمية كبيرة، مع استمرار الجدل حول بعض القرارات التنظيمية المرتبطة بالبطولة.

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