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الشرطي الأمريكي المرافق للمنتخب: سأزور مصر قريبًا وعائلتي لا تستوعب ماحدث (خاص)

كتب : محمد عبد الهادي

04:28 م 11/06/2026 تعديل في 06:20 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع صلاح
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع إمام عاشور ومرموش
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع إمام عاشور وفتوح
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون بتيشرت منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون بعلم مصر
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون معلاعبي منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع محمد صلاح

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أكد الأمريكي إريك هدسون، الشرطي الذي حظي بشعبية واسعة بين الجماهير المصرية خلال مرافقة بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، أنه يخطط لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وقال هدسون في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرغب في زيارة مصر بالتأكيد، بنسبة 100% ودون أي شك، سأزور مصر يومًا ما".

وأضاف: "أريد أن أعيش تلك الطاقة الجميلة التي تنبع من قلب هذا البلد، وأتعرف أكثر على الثقافة المصرية عن قرب".

وتحدث هدسون عن رد فعل عائلته تجاه الشهرة التي حققها بين الجماهير المصرية، موضحًا: "عائلتي ما زالت تحاول استيعاب ما حدث، هم يعرفون شخصيتي جيدًا لذلك لم يتفاجأوا بما فعلته، لكنهم مندهشون من حجم الحب الذي تلقيته من المصريين".

ووجه الشرطي الأمريكي رسالة حماسية إلى الجماهير المصرية قبل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وقال: "هيا بنا.. هيا بنا.. مصر.. مصر.. مصر.. لقد حان وقتكم للتألق".

واختتم حديثه عبر مصراوي برسالة شكر إلى الشعب المصري، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لأنه حظي بفرصة رفع العلم المصري وسط هذا التفاعل الكبير من الجماهير.

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كأس العالم 2026 منتخب مصر إريك هدسون

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