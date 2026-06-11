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أكد الأمريكي إريك هدسون، الشرطي الذي حظي بشعبية واسعة بين الجماهير المصرية خلال مرافقة بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، أنه يخطط لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وقال هدسون في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرغب في زيارة مصر بالتأكيد، بنسبة 100% ودون أي شك، سأزور مصر يومًا ما".

وأضاف: "أريد أن أعيش تلك الطاقة الجميلة التي تنبع من قلب هذا البلد، وأتعرف أكثر على الثقافة المصرية عن قرب".

وتحدث هدسون عن رد فعل عائلته تجاه الشهرة التي حققها بين الجماهير المصرية، موضحًا: "عائلتي ما زالت تحاول استيعاب ما حدث، هم يعرفون شخصيتي جيدًا لذلك لم يتفاجأوا بما فعلته، لكنهم مندهشون من حجم الحب الذي تلقيته من المصريين".

ووجه الشرطي الأمريكي رسالة حماسية إلى الجماهير المصرية قبل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وقال: "هيا بنا.. هيا بنا.. مصر.. مصر.. مصر.. لقد حان وقتكم للتألق".

واختتم حديثه عبر مصراوي برسالة شكر إلى الشعب المصري، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لأنه حظي بفرصة رفع العلم المصري وسط هذا التفاعل الكبير من الجماهير.