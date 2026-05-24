الدوري الأفريقي لكرة السلة

دار سيتي

20:00

بترو دي لواندا

كأس رابطة الأندية

زد

20:00

المصري

كأس رابطة الأندية

إنبي

17:00

وادي دجلة

"بقاء توتنهام وهبوط وست هام".. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

10:22 م 24/05/2026 تعديل في 10:33 م
    لقطات من مباراة وست هام ونيوكاسل (9)
    لقطات من مباراة وست هام ونيوكاسل (4)
    صورة طريفة من مباراة وست هام ونيوكاسل
    لقطات من مباراة وست هام ونيوكاسل (1)
    ماتيوس فرنانديز لاعب وست هام يونايتد
    وست هام ضد أستون فيلا
    محمد قدوس مع وست هام (3)
    مشجع وست هام يحرق قميص محمد قدوس (1)
    محمد قدوس مع وست هام (4)
    محمد قدوس مع وست هام (2)
    ديميتري باييت لاعب وست هام السابق (2)

ضمن الفريق الكروي بنادي توتنهام هوتسبير البقاء رسمياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه إيفرتون بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الختامية من منافسات الموسم.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح الفريق اللندني عبر لاعب خط الوسط البرتغالي جواو بالينيا عند الدقيقة 43.

وست هام يهبط إلى الشامباونشيب

وفي سياق متصل، تلقى وست هام يونايتد صدمة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "الشامبيونشيب"، رغم تحقيقه فوزاً كبيراً على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

وسجل أهداف وست هام كلاً من فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 66، وجارود بوين في الدقيقة 78، ثم كالوم ويلسون في الدقيقة 93، إلا أن الانتصار لم يكن كافياً لتفادي الهبوط بعدما أنهى الفريق موسمه في المركز الثامن عشر برصيد 39 نقطة.

ترتيب الفرق في الجولة الأخيرة

في المقابل، أنهى إيفرتون الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 49 نقطة، بينما جاء توتنهام هوتسبير في المركز السابع عشر برصيد 41 نقطة ليضمن البقاء في البريميرليج.

كما استقر رصيد ليدز يونايتد عند 47 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري الإنجليزي

على صعيد آخر، صعدت أندية هال سيتي وكوفنتري سيتي وإبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قادمة من دوري الدرجة الأولى "الشامبيونشيب".

في حين هبط كلاً من وست هام يونايتد، بيرنلي، وولفرهامبتون.

