الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 2
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

صلاح يصنع والريدز إلي دوري الأبطال .. ملخص شوط ليفربول وبرنتفورد الثاني في الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

08:20 م 24/05/2026
  • عرض 8 صورة
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة ليفربول أمام نظيره برينتفورد بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ليلة وداع النجم المصري محمد صلاح.

وبدأت المحاولات مبكراً في الدقيقة 48 عبر تسديدة من كودي جاكبو على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الدفاع وتحولت إلى ركنية، قبل أن يهدر صلاح فرصة خطيرة في الدقيقة 52 بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة أنقذها حارس برينتفورد.

وفي الدقيقة 58 نجح ليفربول في تسجيل الهدف الأول بعد هجمة بدأت بتمريرة طولية واستلام من محمد صلاح الذي مرر كرة عرضية مميزة إلى كورتيس جونز ليسددها بقوة داخل الشباك.

لكن رد برينتفورد جاء سريعاً في الدقيقة 64، بعدما سجل كيفن شاده هدف التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقائق الأخيرة، واصل الفريقان المحاولات، إذ سدد ماتياس ينسن كرة قوية من ركلة حرة في الدقيقة 80 مرت أعلى المرمى، قبل أن يضيع إيجور تياجو فرصة خطيرة في الدقيقة 81 بجوار القائم.

واختتم ليفربول محاولاته في الدقيقة 87 بتسديدة من كيركيز من خارج المنطقة تصدى لها الدفاع وتحولت إلى ركنية، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

