كتبت-هند عواد:

علقت المواقع البلجيكية، على انتقال الفلسطيني عدي الدباغ لاعب سبورتنج شارلروا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأشارت إلى أن جماهير البلجيكي سعيدة.

Le soir

ذكر موقع " Le soir" البلجيكي، أن عدي الدباغ غادر سبورتينج شارلروا، وسط فرحة عارمة من جماهير شارلروا، بعد عامين من وصوله إلى ممبورج، يستعد المهاجم الفلسطيني للتوقيع مع الزمالك (مصر).

وتناول الموقع منشور لألتراس ستورم، الذين قالوا: "وسط الألم وخيبة الأمل، لحسن الحظ، هناك بصيص أمل من وقت لآخر، أخبار ممتازة عن رحيل هذا اللاعب الذي يفتقر إلى روح العمل الجماعي، ومع ذلك، حظيتَ بدعم خارج عالم كرة القدم، هذا كل ما يمكننا قوله علنًا للجميع الآن".

وأضاف المنشور: "لقد كنت أسوأ من بياكولو من حيث العقلية. هذا هو مدى روعتك. ناهيك عن دورك كتفاحة فاسدة في غرفة الملابس عندما كان من سوء حظنا عدم إشراكك أساسيًا، عندما لا تملك المستوى المطلوب، ولا الحالة النفسية المناسبة. أو أي شيء من هذا القبيل، في الواقع".

Walfoot

وصف موقع " walfoot"، رحيل اللاعب بـ"الرحيل الذي كان ينتظره جميع مشجعي شارلروا"، وأضاف أنه بعد انتقاده لقلة حضوره داخل منطقة الجزاء، أثار عدي غضب جماهير شارلروا الموسم الماضي.

وأضاف: "لا يزال أحد يتذكر محاولته الفاشلة لرد الكرة نحو جماهيره بعد هدف التعادل ضد ستاندرد، وكان من الممكن أن يكون الهدف بمثابة فداء له، لكنه كان القشة التي قصمت ظهر البعير. ثم منحه سبورتينغ فرصة أخرى بإعارته إلى عبد الدين في الدوري الاسكتلندي الممتاز. ولم يُثبت نفسه كلاعب أساسي هناك أيضًا. ورغم تسجيله هدفًا مهمًا في طريقه للفوز بالكأس، لم يُفعّل خيار الشراء".

Sudinfo

ويرى موقع " sudinfo"، أن رحيل عدي الدباغ هو الخيار الأفضل، بعد صراع مع الجماهير .

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