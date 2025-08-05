بعد تمرده.. إيزاك ينجح في مخططه بعد موافقة نيوكاسل على بيعه

كتب- محمد عبدالهادي:

فتح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الباب أمام رحيل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، في ظل مفاوضات متقدمة يجريها للتعاقد مع السلوفيني بنيامين سيسكو، مهاجم لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "TalkSport" البريطانية، نقلاً عن الصحفيين بن جاكوبز وأليكس كروك، أن نيوكاسل بات منفتحًا على فكرة بيع إيزاك، شرط التوصل إلى اتفاق مع مهاجم بديل من الطراز الرفيع، وهو ما جعله يُسرّع مفاوضاته مع لايبزيج بشأن سيسكو.

في السياق ذاته، أكدت الشبكة أن نادي ليفربول تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 120 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيزاك، مع تضمين بنود إضافية مرتبطة بالأداء والمشاركات، في ظل سعي "الريدز" لتعزيز خطه الهجومي استعدادًا للموسم الجديد.

يذكر أن إيزاك خاض حملة تمرد على فريقه في الفترة الماضية بسبب رغبته في الانتقال إلى ليفربول، حيث لم يتواجد في معسكر الفريق التحضيري ورفض المشاركة في التدريبات، في تمرد واضح للضغط على إدارة ناديه من أجل تسهيل رحيله إلى "الريدز".